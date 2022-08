Eduardo Rodríguez ha atacado a Ivonne Montero con comentarios machistas y sus seguidores la han defendido, por lo que el actor se defendió y asegura que les gusta la ‘caca’; Ivonne ya le respondió.

Ivonne Montero se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos, pero la decisión del público no le agradó a Eduardo, pues dijo que estaba decepcionado por la victoria de su expareja.

El actor aseguró que le hubiera gustado que hubiera ganado Toni Costa o Salvador Zerboni y remató con un comentario machista.

Los fans de Ivonne Montero defendieron su victoria y arremetieron contra Eduardo Rodríguez.

El actor no se quedó callado y explotó contra los fans de Ivonne Montero, incluso envió un mensaje entre risas a uno de los seguidores que lo criticaron.

“¡Qué risa! ¿Quién eres tú?, ¿Qué haces?, no tienes ni fotos ni seguidores, pobre loser. Así son todos los seguidores de Ivonne, no tienen cara, ni presencia, ni personalidad, ni nada, les gusta la caca”

La actriz se ganó el apoyo del público por su templanza a la hora de enfrentarse a los ataques de sus compañeros.

Es por eso que ha sabido defenderse con sabiduría de los ataques de Eduardo Rodríguez, como lo mostró en una entrevista con el programa ‘La Mesa Caliente’.

“Se me hacen palabras de justo eso, de un machista, cobarde de su parte. Porque después de todo este tiempo que hemos compartido, que él sabe perfecto y conoce perfectamente mi historia, porque la ha vivido y se la he expresado en los momentos que llegamos a estar juntos y me extraña muchísimo”

Ivonne Montero