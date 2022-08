Salvador Zerboni quedó en segundo lugar en La Casa de los famosos, programa donde demostró algunos aspectos de su personalidad, pero pocos saben que sufre este explosivo trastorno.

El actor de 43 años estuvo 91 días dentro del reality de Telemundo, donde tuvo enfrentamientos con varios de sus compañeros, de los cuales destacan Osvaldo Ríos y Laura Bozzo.

A pesar de que era uno de los favoritos del público para ser el ganador de La Casa de los Famosos, un ligero porcentaje hizo que Ivonne Montero se llevara los 200 mil dólares del premio.

Salvador Zerboni mostró una imagen sensible y comprensivo cuando inició el programa, pero al final, aseguran que enseñó su verdadera personalidad al molestarse porque Ivonne Montero era la ganadora.

Salvador Zerboni enojado, La Casa de los Famosos 2 (Especial / Twitter)

Salvador Zerboni padece un explosivo trastorno

El actor reveló en el programa ‘El minutos que cambió mi destino’, que desde pequeño tuvo que acudir al psiquiatra debido a que no podía controlarse.

Cuando tenía 15 años estuvo en un internado militar debido a su comportamiento, pero fue expulsado de este, pues asegura que tiene problemas con la autoridad.

“Desde muy niño tuve muchos problemas de conducta, hubo un momento en que mi madre no sabía si yo era un niño malo, porque no entendía qué me pasaba” explicó Salvador Zerboni.

Luego de años de estudios, Salvador Zerboni fue diagnosticado con trastorno intermitente explosivo.

“Es como una dualidad del hemisferio norte del cerebro, donde vienen los sentimientos, y es muy sensible a ciertas cosas, tiene varios detonadores, en mi caso es la injusticia” explicó Salvador Zerboni sobre el trastorno que padece.

Salvador Zerboni (Agencia México)

Menciona que fue medicado, pero las pastillas lo mantenían en un estado que no le gustaba: “Tomé pastillas, pero estas pastillas me dejaban como niño bobo, babeando, no tenía sentimientos, no podía expresarme”.

Como las medicación no era opción para él, Salvador Zerboni tomó la decisión de aprender a controlar sus impulsos y carácter.

El trastorno intermitente explosivo se manifiesta con episodios repentinos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, así como arrebatos verbales, los cuales se pueden presentar al exagerar situaciones.

Hubo situaciones que Salvador Zerboni tuvo que mediar, como las peleas con Laura Bozzo, por lo que el actor supo manejar bien su trastorno.