¿Qué le pasó a Yanet García? A través de las redes sociales se muestra sin una gota de maquillaje para acallar todas las críticas sobre su imagen.

Yanet García -de 34 años de edad- se mostró muy feliz de regresar a México para promocionar su película “Qué huevos, Sofía”, proyecto con el que debuta como actriz en el cine mexicano.

Sin embargo, no todo fue felicidad para Yanet García y es que su nombre se convirtió en tendencia, pero no por su participación en esta película.

Sino porque se viralizó un video donde Yanet García luce una imagen muy diferente a la que presenta en las redes sociales.

Por lo que usuarios de inmediato arremetieron en contra de Yanet García -conocida como ‘La chica del clima’- por presuntamente usar muchos filtros en sus plataformas.

Ante los cuestionamientos que recibió, Yanet García se defendió y se mostró al natural para mostrar que la imagen que se viralizó de ella no era real.

Yanet García se muestra al natural para acallar rumores sobre su imagen

Yanet García se convirtió en tema de conversación luego de que se viralizó un video en el que presuntamente lucía irreconocible, incluso algunos usuarios señalaron parecía devastada.

Yanet García (Instagram | @iamyanetgarcia)

Cansada de todas las críticas que recibió, Yanet García compartió un video en el que se mostró sin una gota de maquillaje para acallar todos los rumores de su imagen.

Yanet García se dejo ver al natural para demostrar que el video que se viralizó sobre ella se encontraba alterado.

En su video, Yanet García aseguró que actualmente hay muchas herramientas para alterar la imagen de cualquier persona y lo habían hecho para tratar de dañarla.

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros. Quiero que lo vean, no soy perfecta, pero no estoy así como me pusieron. Esta soy yo sin maquillaje, real como siempre me he mostrado con ustedes y no me parece justo que alteren un video para dañar mi imagen porque no está padre”

Yanet García destacó que la molestia de la prensa amarillista se había dado porque no quiso hablar sobre el casamiento de su expareja.

“Quería darles este mensaje, que no se dejen llevar por la prensa amarillista porque eso buscan: crear notas y hablar de temas que paspo hace muchos años”

En ese sentido, Yanet García señaló que ahora quisieron dañar su imagen para conseguir vistas, pues ella no quiso hablar de la boda de su ex Lewis Howes con Martha Higareda.

Yanet García aseguró que su relación con Lewis Howes terminó hace cinco años, por lo que no se encuentra interesada en su vida.

“Me siguen preguntando de una relación que terminé hace cinco años y como no he hablado del tema porque ya no me interesa quieren linkear ahora con ‘la imagen devastada que se me ve en la red carpet por ese tema diciendo está devastada por ese tema que sucedió’...ha pasado muchísimo tiempo, no tengo nada que decir al respecto”

En su video, Yanet García destacó que ella se encuentra enfocada en su trabajo y no le dará pie a medios que solo busquen crear controversia.

Yanet García pidió a sus seguidores no dejarse guiar por lo que se dice en las redes sociales, pues a veces ese contenido es falso.

“Estoy cumpliendo mis sueños con una película y no tengo nada que decir al respecto. Muchas veces el contenido que está allá afuera no es real. No sé qué le hicieron al video para que se me viera la piel así. No se confundan”

Este fue el video por el que Yanet García recibió varias críticas por su imagen

En plena promoción de su película “Qué huevos, Sofía”, Yanet García tuvo un encuentro con varios medios de comunicación.

Durante su conversación, Yanet García fue cuestionada sobre el reciento casamiento de su expareja Lewis Howes con Martha Higareda.

De inmediato Yanet García intentó desviar el tema asegurando que no tenía nada que decir pues su relación había terminado hace años.

“No tengo nada que decir al respecto, ya que es una relación que terminé hace muchísimos años, creo que cuatro o cinco años. Ahorita estoy disfrutando de esta etapa de mi vida, cumpliendo mis sueños. Muy contenta y muy agradecida”

Sin embargo, los reporteros siguieron insistiendo con el tema por lo que Yanet García dejó en claro que en este momento se encuentra enfocada en sus proyectos personales.

“Estoy enfocada en mis sueños, en esta película que amo. Estoy aquí para hablar de mis películas y de mis proyectos. Estoy trabajando en un proyecto personal que voy a lanzar este año en México y Estados Unidos”

Pero lo que llamó la atención no fueron las declaraciones de Yanet García, sino la imagen que lució en la entrevista.

Y es que algunos señalaron que Yanet García lucía irreconocible e incluso algunos la acusaron de abusar de los filtros para mejorar su imagen.

“Ven, chicas, no son perfectas las famosas... solo son filtros, y sin filtros tienen la cara más amolada que uno”, “Les juro que la confundí con Gomita, hasta que leí que era Yanet García”, “Pero princesa, ¿qué te paso?”, “Ella no es Yanet García”, se puede leer en las redes sociales.

Algunos usuarios fueron más allá al considerar que Yanet García lucía devastada y consideraron que si le había afectado la boda de su expareja Lewis Howes con Martha Higareda.

“¿Esta es la Yanet que seguía mi esposo en todas las redes sociales?”, “Mil veces más bonita Martha Higareda”, “Porque se ve diferente en comparación con sus fotos de insta?”, “Cómo puedes ser posible que sea más joven que Martha y se vea más grande. Definitivamente muy buena elección hizo el ex”, señalaron algunos usuarios en redes sociales.