¿Daniel Bisogno regresa a Ventaneando? Envía un audio para revelar cómo se encuentra a una semana de haber dejado el hospital.

Tras enfrentar serios problemas de salud y permanecer varios días intubado, Daniel Bisogno -de 50 años de edad- ya se encuentra en casa recuperándose.

En los últimos días han surgido varias especulaciones sobre el estado de salud de Daniel Bisogno.

La salud de Daniel Bisogno estaría en riesgo porque estos órganos ya no le funcionarían

Daniel Bisogno ya no podría pagar el hospital y por eso le habrían dado el alta voluntaria

Y es que algunos medios han señalado que en realidad salió por un alta voluntaria y no porque ya se encuentre mejor.

Tras todos los chismes sobre su estado de salud, Daniel Bisogno volvió a aparecer en Ventaneando para dejar atrás todas las especulaciones.

Daniel Bisogno envió un audio a Pati Chapoy -de 74 años de edad- donde habló sobre cómo se encuentra luego de la fuerte infección en el pulmón que sufrió.

Sin embargo, el audio de Daniel Bisogno habría revelado algo que ya se venía especulando desde hace unos días.

Luego de que estuvo muy delicado de salud, Daniel Bisogno regresó a Ventaneando luego de estar fuera por casi dos meses.

Daniel Bisogno reapareció el viernes 15 de marzo a través de un audio que habría enviado a Pati Chapoy.

Pati Chapoy se mostró muy feliz por el audio que le había mandado Daniel Bisogno por lo que no dudo en compartirlo con todos los televidentes de Ventaneando.

En ese momento se presentó el audio de Daniel Bisogno en donde confirmó que se encuentra con terapias, pero afortunadamente se ha ido recuperando muy bien.

“Pati querida ¿cómo estás? Yo aquí, ya sabrás, en recuperación aquí en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo”

Daniel Bisogno señaló que aunque ya ha mostrado mejoría, todavía no puede desplazarse ya que no puede subir las escaleras.

En su mensaje, Daniel Bisogno reconoció que al estar tantos días entubado todavía le falta movilidad, pero poco a poco la va recuperando.

“Aquí estoy, todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir bien todavía la escalera, fueron muchos días entubado, estoy ya moviéndome casi casi al 100, pero todavía me falta un poco”

Daniel Bisogno