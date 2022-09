Una vez más, Alfredo Adame fue humillado y golpeado tras andar de chismoso entre sus vecinos en la colonia El Arenal de San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan ¿no le funcionaron las patadas de bicicleta?

La paz persigue a Alfredo Adame, de 64 años de edad, pero él es más rápido y volvió a protagonizar una riña. Todo habría ocurrido afuera de su casa y por andar de chismoso terminó en la Fiscalía capitalina.

El actor reveló su nueva pelea, ahora en la colonia que comparte con sus vecinos, en una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’.

Alfredo Adame narró que él se encontraba arreglando una llanta cuando escuchó varias patrullas, posteriormente llegó a su casa y en la esquina había una persona inconsciente.

Como buen chismoso, fue con una de sus vecinas para preguntarle qué había sucedido y le informaron que habían asesinado a un policía.

Alfredo Adame se quedó platicando con sus vecinos y menciona que cuando estaba por entrar a su casa llegó un auto con una mujer herida.

En lugar de ingresar a su casa, Alfredo Adame se quedó en la calle y fue con el hombre del auto para ofrecerle ayuda.

“Le dije: ‘te puedo ayudar en algo’ de repente el cuate me dice: ‘tú lárgate de aquí hijo de la chinga...’ y le digo ‘oye qué te pasa’, me dice: ‘pinche chismoso qué haces aquí, ching... a tu madre”

Asegura que el sujeto le lanzó un golpe y una patada, entonces él reaccionó y se enfrentaron.

“Entonces se voltea, le tiro una patada y entonces el cuate se va replegando hacia atrás y le dije ‘órale güey’ y llega uno por atrás, cobarde, llega por atrás y me avienta un puñetazo que me rompió seguramente, tengo una herida de 6 u 8 puntadas, seguramente la retina me la desprendió”

Alfredo Adame