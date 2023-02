Alfredo Adame perdió como siempre, pero él jura que les metió 4 tubazos a las personas con las que se peleó en las calles de la CDMX.

A través de las redes sociales se difundieron dos videos en donde se muestra la pelea que protagonizó Alfredo Adame el pasado 2 de febrero.

En las imágenes se muestra que Alfredo Adame -de 64 años de edad- terminó en el piso y con una herida en la cabeza.

Pero el conductor aseguró que fue él quien les metió 4 tubazos y que incluso, lo tuvieron que detener para que se terminara la pelea.

¿Por qué Alfredo Adame se peleó y acabó golpeado en las calles de la CDMX?

El jueves 2 de febrero, el nombre de Alfredo Adame se convirtió en tendencia nuevamente, luego de que se viralizara la pelea del conductor cuando se dirigía al aeropuerto de la CDMX.

Cuando Alfredo Adame circulaba sobre la calzada de Tlalpan a la altura de la colonia Espartaco, tuvo un altercado con otro conductor y ambos se bajaron de sus vehículos.

En las imágenes se puede ver como Alfredo Adame fue sometido por el otro conductor y terminó con un fuerte golpe en la cabeza. Sin embargo, él jura que proporcionó 4 tubazos a las personas con las que se peleó.

En medio de la controversia, concedió una conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco donde reveló detalles sobre la pelea que protagonizó en la CDMX.

De acuerdo con Alfredo Adame alrededor de las 8:00 de la mañana salió de casa con rumbo al aeropuerto de la CDMX.

Cuando se encontraba en la calzada de Tlalpan el conductor que estaba delante de él se detuvo y acusó a Alfredo Adame de haber golpeado su carro, algo que negó el famoso.

Pese a que Alfredo Adame señaló que no había sido, se ofreció a pagarle el golpe y le ofreció mil pesos para que el otro conductor pudiera arreglar su automóvil.

En el video compartido por Hechos, Alfredo Adame señaló que el conductor no aceptó y sacó un tubo por lo que él también hizo lo mismo.

“Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, que no sé qué y le dije: ‘mira cuate aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme’, y de repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo” Alfredo Adame

Alfredo Adame aseguró que fue el quién golpeó al otro conductor y le dio 4 tubazos, pero llegaron otras personas que lo agarraron y lo sometieron.

“Le metí cuatro tubazos. Luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello” Alfredo Adame

En su conferencia de prensa, Alfredo Adame puntualizó que incluso un hombre se le acercó para pedirle que se calmara ya que había golpeado a la otra persona.

“Y todavía me quiso romper el espejo, ahí fue donde verdaderamente me enchilé, saqué mi tubo y le di cuatro. Luego llega otro cuate y me dice, ‘cálmate, Alfredo ya lo tundiste’, y luego se acercan otros dos, se hace una bolita, me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui por Río Churubusco y me vine” Alfredo Adame

Sobre su golpe en la cabeza, Alfredo Adame asegura que se lo hizo con la pueta de su carro, no por haber sido golpeado.

“Fue una rajada aquí, pero más bien me la hice yo con la puerta del coche y no con el cuate ese. Fuimos con un doctor, me revisó, me puso dos puntitos, me limpió” Alfredo Adame

Alfredo Adame cree que se ve envuelto en tantas polémicas porque es provocado por personas envidiosas que les molesta que no sea como ellos.

Un golpeado Alfredo Adame promociona El Pisteadero y aseguran que es el mejor marketing

Las heridas de Alfredo Adame no lo detuvieron para promocionar El Pistadero, donde va a estar este viernes 3 de febrero.

Alfredo Adame golpeado aparece en el video invitando a verlo en su faceta como DJ y promete complacer a sus seguidores y hacerlos pasar un gran momento.

La respuesta de sus seguidores no se hizp esperar y de inmediato aseguraron que era el mejor marketing para El Pisteadero, por aparecer con su parche en la cabeza donde lo golpearon.