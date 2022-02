Victoria Ruffo casi termina en el suelo al intentar reto de TikTok (VIDEO)

La actriz mexicana Victoria Ruffo, casi termina en el suelo al intentar hace un reto de TikTok, de nombre ‘Drop challenge’.

El ‘trend’ que Victoria Ruffo intentó hacer, consta de bajar, en cuclillas, mientras baila al ritmo de un tema.

La canción que Victoria Ruffo bailó en el reto, fue ‘Thururu’ de Over Mind’, sin embargo, no todo salió como ella esperaba.

Victoria Ruffo (TikTok/@afri_zavala)

Victoria Ruffo casi se cae al intentar reto de TikTok

Victoria Ruffo hizo un nuevo ‘challenge’ de TikTok, sin embargo, sufrió un pequeño accidente en el intento.

Victoria Ruffo (TikTok/@afri_zavala)

Fue la actriz África Zavala quien subió el video a su cuenta en la red social.

En el clip, aparece la actriz, junto a Mane de la Parra y Victoria Ruffo.

La actriz de 59 años y sus compañeros actores, intentaron bajar en cuclillas, bailando al ritmo de ‘Thururu’ de Over Mind.

Sin embargo, Victoria Ruffo no solo no logró bajar, estuvo a punto de perder el equilibrio y caer desplomada al suelo.

Mane de la Parra tuvo que sostener a Victoria Ruffo para que no cayera.

Victoria Ruffo (TikTok/@afri_zavala)

La actriz, quien se le puede ver apenada, desató una carcajada por parte de África Zavala.

Pese a ello, Victoria Ruffo continuó con el entusiasmo y repitió un par de veces el ‘Drop challenge’.

Victoria Ruffo, África Zavala y Mané de la Parra repitieron el reto de TikTok con meseros y hasta con parte de la producción de Televisa.

Sin duda, Victoria Ruffo fue la favorita; entre comentarios en la red social, los usuarios elogiaron las ganas de la actriz por hacer este tipo de videos, pese a su edad.

Algunos internautas, también se identificaron con la protagonista de ‘Corona de lágrimas’.

“No puedo contigo, eres la mejor”, “A Victoria Ruffo no se le habla, se le reza”, “Yo soy team Victoria Ruffo”, “La pobre Victoria está igual que yo, si lo hago ya no me puedo levantar”, comentaron.

La actriz ha causado sensación en TikTok en los últimos meses.

Victoria Ruffo ha estado muy activa en la plataforma de videos, incluso se le ha comparado con Erika Buenfil, quien es catalogada como ‘La reina del TikTok’.