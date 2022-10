Víctor Noriega, el integrante de Garibaldi, agrupación que fue manejada por Toño Berumen, asegura que el acoso que hizo el mánager lo hace sentir desplazado entre los famosos.

El cantante aseguró que Toño Berumen, de quien se desconoce su edad, nunca le pidió nada a él ni a ninguno de Garibaldi, por lo que ya se siente rechazado por el mánager.

Pese a que ya hay denuncias formales contra Toño Berumen por acoso sexual, Víctor Noriega se burló, apuntando como si estas fueran solo para cantantes atractivos.

Toño Berumen fue acusado por Mauricio Martínez de 44 años de edad, por acoso sexual, pues este fue a buscar al reconocido mánager para triunfar en el medio musical.

Sin embargo, tras vivir la desagradable experiencia a manos de Toño Berumen, Mauricio Martínez se deslindó de lo que tuviera que ver con el famoso mánager.

Toño Berumen tuvo su auge en México, pues manejó a distintas bandas populares como Garibaldi, de modo que se cuestionó a Víctor Noriega sobre el tema.

Víctor Noriega de 50 años de edad, negó a las cámaras de ‘Tony Stars TV’, que Toño Berumen lo hubiera acosado a él o alguno de los Garibaldis.

Incluso recordemos que el propio Sergio Mayer de 56 años de edad, también ya lo había negado.

Sin embargo, Víctor Noriega no solo habló de su experiencia, sino que se burló de aquellos que sufrieron acoso por parte del conocido mánager.

Un miembro más de Garibaldi, Víctor Noriega, negó que Toño Berumen hubiera acosado a alguno del grupo, pero este usó las acusaciones de abuso para burlarse de la situación.

Debido que Toño Berumen ha sumado 10 denuncias por acoso sexual y abuso sexual, desde que Mauricio Martínez alzó la voz, Víctor Noriega se mofó de eso.

Este negó haber sido acosado sexualmente por el mánager de Garibaldi y bromeó sobre la situación diciendo que ahora ya hasta siente un rechazo por eso.

“A nosotros como Garibaldi nadie nos faltó al respeto, nadie nos pidió nada, yo he protagonizado muchísimas telenovelas y jamás me pidieron nada y hasta ofendido ya me siento”.

Víctor Noriega, actor.