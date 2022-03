Vicente Fernández: Su hijo Gerardo Fernández lo controló en sus últimos años de carrera

Gustavo Alvite, quien se volvió controversial al decir que Vicente Fernández no murió el 12 de diciembre, compartió detalles sobre la familia del ‘Charro de Huentitán’.

El locutor compartió que Gerardo Fernández fue el encargado de manejar sus último años de carrera y cree que fue el mismo quién vendió la bioserie a Netflix.

Al ser amigo y compadre de Vicente Fernández, el también sindicalista dijo que duda que el cantante haya aceptado que le hicieran una bioserie.

Sumado a ello, contó que Alejandro Fernández se volvió un dolor de cabeza para Vicente Fernández, por su actitud en la juventud.

Finalmente, Alvite dio razón de la muerte de Vicente Fernández a la depresión , mismo argumento que comparte con Mara Patricia Castañeda.

Gustavo Alvite volvió a contar algunos detalles sobre Vicente Fernández y su familia, ahora a los micrófonos de la periodista Ana María Alvarado en su canal de YouTube.

El locutor dijo que Gerardo Fernández fue el encargado de llevar la carrera de Vicente Fernández hasta sus últimos días de vida, incluso señaló “lo aisló”.

Alvite aseguró que Gerardo Fernández le dio la orden a la asistente de Vicente Fernández “que ya no le pasara a determinadas personas”.

Explicó que pese a la amistad que los unía, “su asistente me lo negaba siempre”, diciendo que su suposición fue que era por órdenes de Gerardo Fernández.

Contó que incluso en el evento en donde Vicente Fernández se retiró, no asistieron las personas que fueron indispensables para que su música se diera a conocer.

“Un ídolo no se hace solo, en la carrera de Vicente Fernández contribuyeron arreglistas, productores, compositores, locutores, empresarios, productores de cine, etc, toda esa gente hubiera querido tener a su alrededor el día de su retiro, no hubo nadie y todavía sobreviviamos algunos”.

Gustavo Alvite, locutor.