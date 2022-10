Verónica Castro habría mantenido conversaciones inapropiadas con menores de edad, pero no solo eso, sino que se cree tiene problemas mentales y soledad de sobra.

El que Verónica Castro de 69 años de edad, esté siendo acusada de mantener conversaciones con menores de edad, tendría sentido cuando después de habló de su soledad.

Pero ¿Es real?

Yolanda Andrade, quien asegura haber mantenido una relación amorosa con la conductora, dio su testimonio, pues esta la conoció íntimamente por varios años.

Aunque en varias ocasiones se vio -en el año 2000- a Verónica Castro con Yolanda Andrade, de 50 años de edad, juntas, fue hasta hace un par de años que se ventiló su supuesta relación.

Sin embargo, Verónica Castro ha negado la supuesta relación con Yolanda Andrade, pero ante la información que salió sobre su salud mental, ya dio su testimonio.

Pese a que la conductora dijo desconocer la información dada por ‘TVNotas’ sobre su salud mental, confirmó un argumento de la revista, “siempre fue de pocos amigos”.

Yolanda Andrade sostuvo que en todo momento ella hablaba sobre la Verónica Castro con la que tuvo un noviazgo, pero esto pasó hace más de 22 años.

“No conocí que fuera tan amistosa, que tuviera muchas amigas, en mi época cuando yo viví con ella, pero no, yo no sabía que se había alejado de sus amigas”.

Yolanda Andrade dio su punto de vista sobre las acusaciones que Jorge Carbajal, de quien se desconoce la edad, dio sobre Verónica Castro entorno al acoso de menores de edad.

Sin conocer a fondo el tema de la exconductora de Pequeños Gigantes, dirigió la veracidad de la información por la credibilidad que tienen los periodistas de Productora 69.

Según su conocimiento, Jorge Carbajal y Felipe Cruz, quienes dieron la información a En Shock, tienen muy buena credibilidad, pues enseguida los ubicó entre los reporteros.

“Pues yo creo que si la fuente fue productora 69, Jorge Carbajal y el Philip, es una muy buena fuente… la credibilidad no tiene precio, el prestigio que tiene este canal no tiene precio”.

Pese a ello, no quiso ahondar sobre lo que presuntamente Verónica Castro pedía a los menores de edad, pues dijo que el tiempo que estuvieron juntas nunca vivió algo así.

“Yo con el tiempo que la conocí, no existió nunca ningún tipo de esas cosas”.

Finalmente, Yolanda Andrade hizo un llamado con los micrófonos de Berenice Ortiz, a hablar sobre acusaciones a Verónica Castro como un caso serio, “no es un chisme, son menores de edad”.

“De pronto idolatramos a gente y no sabemos si son capaces de hacer cosas, de pronto se dedican al tráfico de órganos o secuestro… no sé, no tiene nada qué ver que sea figura del espectáculo, que cante bonito, sea doctor o lo que sea”.

