Quien se encuentra muy apenada es Vanessa Labios 4K, del clan de Las Perdidas, y es que atacó a Xóchitl Gálvez aún sin saber quién es ella.

Resulta que Vanessa Labios 4K, mandó a chingar a su madre a Xóchitl Gálvez en una de sus transmisiones en vivo...esto tiene una explicación.

La influencer Vanessa Labios 4K, quien forma parte del clan de Las Perdidas, atacó a Xóchitl Gálvez porque sus seguidores se lo pidieron.

Resulta que a alguien se le ocurrió hacerle una broma a Vanessa Labios 4K, así que durante uno de sus en vivos le pidió mandar a chingar a su madre a Xóchitl Gálvez.

“Manda a la chingada a Xóchilt Gálvez porque siempre ha robado la muy perra y dice que se ganó ese dinero vendiendo gelatinas”, le escribieron y La Perdida obedeció.

Acá el video del momento:

Un día después de haber mandando a chingar a su madre a Xóchitl Gálvez, Vanessa Labios 4K, del clan de Las Perdidas, en una nueva transmisión en su canal de YouTube, ofreció una disculpa.

Vanessa Labios 4K, de edad desconocida, explicó no saber que la senadora Xóchilt Gálvez, de 60 años de edad, es candidata para las elecciones presidenciales de 2024.

“Yo no sabía, le voy a pedir una disculpa porque yo no sabía quien era y me dijeron mándala a chingar a su madre.... pues es la que se va a lanzar para presidenta, pues yo no sabía, yo no sabía y lo peor es que se hizo viral, pinches liosas, me estuvieron etiquetando”

Vanessa Labios 4K