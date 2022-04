La actriz mexicana, Vanessa Guzmán habló sobre lo que significa el fisicoculturismo en su vida y cómo fue que se refugió en él.

Fue en una entrevista para el programa ‘De primera mano’, donde Vanessa Guzmán habló sobre la situación.

Aunque prefirió no entrar en detalles, señaló que vivió una crisis familiar que la hizo tomar la decisión de cambiar de aires y con ello alejarse de la actuación.

“La vida me hizo tocar un fondo, en donde te das cuenta de la vulnerabilidad general de la vida y de muchas situaciones y es por eso que decido darme esta pausa actoralmente hablando”, contó.

Vanessa Guzmán (Agencia México)

Además de distanciarse de la industria del entretenimiento, Vanessa Guzmán se dedicó en sus hijos, pero también en hacer las cosas que siempre había querido hacer, tal como él fisicoculturismo.

“Me alejo de los escenarios para dedicar el tiempo a mis hijos y a mí; ahí me di cuenta que primero era yo, después yo y al ultimo yo”, comentó.

“Dije ‘algo está pasando en mí, no soy quien yo era ni estoy teniendo lo que sé que puedo dar, necesito pisar este fondo”, añadió.

Sin embargo, Vanessa Guzmán dejó saber que el incidente no se relaciona con nada referente a la industria actoral, pues, tanto el público como la prensa han generado rumores al respecto.

Vanessa Guzmán (@vanessaguzmann / Instagram)

“No tiene nada que ver con el mundo del espectáculo porque se pueden especular mil cosas”, aclaró la famosa de 45 años.

Detalló entre lágrimas que ahora se encuentra en una etapa mucho más humana.

“Ahí te das cuenta que eres un ser humano; rompo esa barrera de ‘soy famosa, todo lo puedo, todo lo sé’,; volví a ser el ser humano frágil, quebrantable”, expresó.

Finalmente, señaló que por fin logró cumplir la meta de adentrarse en el fisicoculturismo, que había mantenido lejos de su vida por miedo al que dirán.

“Estoy haciendo todo lo que he deseado, me estoy dando esa oportunidad de vida”, dijo Vanessa Guzmán.

¿El fisicoculturismo tiene que ver con su nuevo novio? Vanessa Guzmán se expresa enamorada

Vanessa Guzmán dejó claro que, aunque su ex esposo no era la razón por la que aún no había podido ser parte del fisicoculturismo, sí influyó.

“Tiene que ver con el entorno pero yo desde que regresé de este último proyecto, llegué con otra mentalidad. Todo ha influido para bien”, declaró.

Vanessa Guzmán, quien se dijo “satisfecha y plena”, compartió que actualmente se encuentra en una relación sentimental.

“Si ustedes ven mi IGTV es más que evidente que tengo una relación de pareja; estoy plenamente feliz, disfrutando”, mencionó.

Además, comparte con su nueva conquista el fisicoculturismo y algunos proyectos.

“Comparte este mundo conmigo, empresario, tenemos nuestro gimnasio”, dijo Vanessa Guzmán para concluir.