Luego de que algunos actores aseguraran que la actriz es conflictiva, Vanessa Guzmán asegura que no quería ser grosera, pero no supo como lidiar con su ansiedad.

En una sincera entrevista que Vanessa Guzmán brindó a un programa estadounidense, la actriz y atleta habló de su muy criticado comportamiento en algunos proyectos televisivos.

Por lo que comenzó explicando que lo que algunos consideraron “desplantes por soberbia” eran productos de una ansiedad y una paranoia interna que desconocía padecer.

“Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto me generó una retracción completa a nivel social”, explicó y aseguró que no sabía de su existencia en su ser.

“No sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo”, dijo y reprochó que fuera criticada y juzgada cuando ella desconocía que su comportamiento se debía a “una paranoia interna” generada por esa ansiedad.

Vanessa Guzmán (Instagram)

Vanessa Guzmán revela los conflictos que le provocó la ansiedad

Vanessa Guzmán recuerda que en algunos proyectos televisivos, donde tenía que grabar escenas de boda, o fiestas, donde se necesitaba mucha gente, experimentaba una especie de “temblorina”.

Obviamente se trataba de ansiedad, puesto que también sentía que le faltaba el oxígeno ; sin embargo, al desconocer su padecimiento, su primera reacción era salir corriendo.

“Al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, ejercicios, independientemente del medicamento, obviamente te genera una retracción”, señala y recuerda que ella salía corriendo para esconderse de la gente.

“Lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte y quedarte en tu camerino y no salir y no convivir y no socializar, porque a veces es encerrarte y ponerte a llorar sin saber por qué estabas llorando”, revela la fisicoculturista.

Vanessa Guzmán, actriz. (Agencia México)

Finalmente, la actriz asegura que día a día trabaja su ansiedad, por lo que hoy está enfocada a su estabilidad emocional pero también a su salud física.

Por lo que actualmente se prepara para su próxima competencia de fisicoculturismo, actividad física que le interesó desde hace 25 años, pero hasta hoy está llevando a cabo.