¿Vanessa Claudio regresa a Venga La Alegría? Ella ya respondió sobre si le gustaría volver al matutino de TV Azteca como una de las conductoras principales en 2023.

Desde la salida de Sandra Smester de TV Azteca en el mes de agosto para irse a Telemundo, han surgido varios rumores en torno al futuro de algunos programas y conductores de la televisora.

Uno de los programas que se ha mantenido en el ojo del huracán es Venga la Alegría, y es que han surgido varios rumores que tendrá una restructura total. Las especulaciones aumentaron después del despido de William Valdés de 28 años de edad.

En medio de la polémica, Vanessa Claudio de 39 años de edad confesó si podría regresar a Venga la Alegría en el 2023.

Vanessa Claudio se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. La también modelo ganó gran popularidad gracias a su trabajo en Venga la Alegría.

Sin embargo en 2020, Vanessa Claudio sorprendió a sus televidentes al revelar que dejaba TV Azteca ya que se iba a ir al programa ‘Suelta la Sopa’ en Estados Unidos.

Tras varios rumores sobre su posible incorporación al programa Hoy, Vanessa Claudio regresó a TV Azteca para conducir ‘Al Extremo’, pero con los cambios en Venga la Alegría ya se especula que la conductora podría volver al matutino.

En entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Vanessa Claudio fue cuestionada sobre la posibilidad de convertirse en conductora de Venga la Alegría en el 2023.

“Yo siempre he dicho que lo que venga de trabajo está bien, Venga la Alegría para mí es mi casa, amo ese programa. Me trae muchos recuerdos, aprendí muchísimo. Si a mí me dice el jefe: ‘Usted tiene que venir a Venga la Alegría’, quien es una para decir que no”

Vanessa Claudio