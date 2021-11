Vanessa Bauche denuncia agresiones por parte de Pascacio López durante grabaciones de ‘Guerra de Vecinos’ (VIDEO)

Recientemente se dio a conocer que la actriz, Vanessa Bauche denunció algunas agresiones por parte de Pascacio López durante las grabaciones de “Guerra de Vecinos”, una de las más recientes series de Netflix.

“Guerra de Vecinos”, es la historia de dos familias completamente distintas que terminan conviviendo en una zona de clase alta, sacando a relucir con esto las diferencias que hay entre ellos.

Fue gracias a la divertida trama de comedia que esta serie se posicionó como una de las favoritas del público, siendo Vanessa Bauche parte fundamental del elenco.

Vanessa Bauche da vida al personaje de Leonor Salcido; mientras que Pascacio López interpreta a Genaro. Cabe mencionar que ambos papeles son esposos en la serie de comedia de Netflix.

Sin embargo, lejos de tener una buena relación entre ellos debido a que sus personajes están casados, Vanessa Bauche hizo unas sorprendentes revelaciones.

Durante este 1 de noviembre se dio a conocer durante la transmisión del programa de espectáculos “Chisme No Like ” que la actriz denunció las agresiones que sufrió por parte de Pascacio López durante las grabaciones de la serie.

De acuerdo con los informes, todo comenzó cuando el 14 de octubre de 2020 ella estaba hablando con el director, Salvador Espinosa, sobre algunos detalles de las escenas.

Fue entonces cuando Pascacio López habría interrumpido la conversación de forma agresiva, señalándole que “solo tenía que hacer lo que decía en el guion”.

“Aquí dice en el texto otra cosa, no lo que tú dices, lo que tienes que hacer aquí lo dice”

Esto habría sucedido en dos ocasiones más. Pues él fue bastante reiterativo, además de que, según los relatos, sus ademanes denotaban cierta burla.

“Carajo, no te sabes tus textos, no estudias”

Ante esto, Vanessa Bauche declaró haberse sentido denigrada y humillada; especialmente porque las acusaciones de su colega eran falsas.

Incluso se detalla que en una ocasión, Pascacio López volvió a humillarla, estando bajo lo efectos del alcohol.

Pues una vez que él estaba bebiendo volvió a reclamarle los mimos argumentos, aunque golpeando la mesa de forma agresiva.

“Tienes que aceptar que no estudias, chingada madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo

Denuncia en contra de Pascacio López