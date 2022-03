Pascacio López fue acusado de abuso sexual por su expareja Sarah Nichols, por lo que fue detenido en Guadalajara, donde habrían ocurrido los hechos.

Sin embargo, el actor ya había sido acusado de violencia por otras actrices, algunas fueron sus parejas y otras trabajaron con él.

José Enrique Pascacio López ha sido acusado de actos violentos por algunas de sus parejas y compañeras de trabajo, pero el año pasado tomaron relevancia las denuncias de varias actrices como:

Ivonne Montero dice que Pascacio López no la agredió porque lo frenó

Pascacio López, actor de ‘Rosario Tijeras’, estuvo en el foco de los reflectores luego de que su compañera de la serie “Guerra de Vecinos”, Vanessa Bauche, lo acusara formalmente de acoso laboral, las cuales iban desde burlas hasta reclamos.

Según narra Vanessa Bauche, el 14 de octubre de 2020, se encontraba hablando con el director Salvador Espinoza sobre la escena que trabajaban cuando Pascacio López los interrumpió.

“Aquí dice en el texto otras cosa, no lo que tú dices, lo que tienes que hacer aquí lo dice” dijo agresivamente Pascacio a la actriz.

Unas horas después, Pascacio López volvió arremeter contra Vanessa Bauche y le dijo: “Carajo, no te sabes tus textos, no estudias” mientras manoteaba.

Estas acciones hicieron que Vanessa se sintiera “humillada y denigrada”. En otra ocasión Pascacio se encontraba bebiendo en un restaurante, se levantó y señaló a la actriz.

“Tienes que aceptar que no estudias, chingada madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo”.

Pascacio López a Vanessa Bauche