Detienen al actor Pascacio López por violencia sexual contra Sarah Nichols

Fue detenido el actor de ‘Rosario Tineras’ Pascacio López, por violencia sexual contra la actriz de 39 años Sarah Nichols.

Fue a través de un comunicado de los abogados de la víctima donde se informó al respecto, y en él se confirmó que Pascacio López fue arrestado este miércoles.

Lo anterior ocurrió, tras una orden de aprehensión autorizada por un juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución Penal que se especializa en violencia a la mujer.

Debido a ello, Pascacio López tendrá que enfrentarse a una audiencia por violencia sexual hacia Sarah Nichols.

Sarah Nichols (Agencia México)

No es la primera vez que Pascacio López es acusado de violencia a la mujer

Pascacio López ha sido señalado como agresor por varias mujeres, entre ellas la actriz Vanessa Bauche.

Recordemos que la protagonista de ‘Guerra de vecinos’ decidió abandonar el proyecto, debido a los malos tratos del actor, con quien compartió la serie de Netflix.

Expuso que Pascacio López le dijo en una ocasión: “Carajo, no te sabes tus textos, no estudias”.

En otro de sus arrebatos, el actor le gritó a Bauche: “Tienes que aceptar que no estudias, chingada madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo”.

Luego de que Bauche asegurara que había sido agresivo con ella, allegados a la producción de Netflix expusieron que Pascacio López “se siente protegido por su tío”, Enrique Pascacio de León.

Pascacio de León es actualmente el presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Esto también lo confirmó su ex pareja Andrea Rodríguez, quien también acusó a Pascacio López de violentarla.

Asimismo, en su momento se especuló que había terminado su relación con Irán del Castillo, debido a sus actos violentos.

Aunque su ex pareja desmintió estos señalamientos, Ivonne Montero y Verónica Toussaint con quienes también tuvo un romance, aseguraron que sí vivieron violencia con el histrión.

Pascacio López (Agencia México)

En entrevista para ‘Sale el Sol’, Ivonne compartió: “Eso lo expuse en algún momento, sí me sentí violentada, en diferentes ocasiones”.

“También se platicó, en el momento le dije ‘si quieres que esto funcione tenemos que o pedir ayuda o hacer algo’” contó la ex de Pascacio López.

“Él muy consciente me dijo ‘sí, vamos a arreglarlo, tienes razón, perdóname’”, agregó para concluir.

Mientras tanto, Pascacio López se encuentra a la expectativa de los pormenores sobre su audiencia y resolución.