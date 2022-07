Vanessa Bauche acusó a Pascacio López de violencia y abuso sexual hace unos meses; ahora la actriz señaló a Fernando Sariñana de hacer una campaña negra contra ella.

Vanessa Bauche apuntó que Fernando Sariñana, de 64 años de edad, durante una conferencia este fin de semana, sobre violencia, asegurando que el productor encubrió a su agresor.

Pues aseguró que le cuestionó sobre la permanencia de Pascacio López en ‘Guerra de Vecinos’, mismo al que Fernando Sariñana lo defendió diciendo “es mi favorito”.

Fue durante la grabación de ‘Guerra de Vecinos’ que Vanessa Bauche habría vivido violencia física y abuso sexual por parte de Pascacio López, quien hacía de su esposo en la serie.

Pero antelándose a lo que podría pasar, contó en la conferencia de Cero Violencia Contra la Mujer en el GIFF, que habló con el productor Fernando Sariñana del tema.

Vanessa Bauche, la actriz de 49 años de edad, estaba enterada de “denuncias informales” contra Pascacio López y asegura que Fernando Sariñana también.

Explicó que cuando se acercó a Fernando Sariñana y su esposa, Carolina Rivera, ambos productores de ‘Guerra de Vecinos’, fue él quien reconoció saber de las denuncias.

Sin embargo, Fernando Sariñana no quiso hacer nada, al contrario, reconoció su preferencia por Pascacio López, quien tiene 52 años de edad.

“Me dijeron -¿Quieres que le quite el trabajo?-, yo solo estaba preguntando… Y me dijo -pues es mi consentido ¿cómo ves? es mi favorito?”.

Vanessa Bauche aseguró que la producción se había hecho bajo la temática feminista, por eso decidió preguntar y señaló que hasta ese momento, no había sido agredida.

Vanessa Bauche compartió que el productor Fernando Sariñana era consciente de las denuncias sobre Pascacio López, aunque estas eran informales.

Señaló que pese a que le cuestionó si iba a hacer algo al respecto y este se negó, decidió quedarse por la oportunidad que ‘Guerra de Vecinos’ representaba en su carrera.

Con su participación en ‘Guerra de Vecinos’, Vanessa Bauche recibió su primer protagónico tras 30 años de trayectoria, por lo que vio en esta una oportunidad para las actrices morenas.

Sumado a ello, Vanessa Bauche ya tenía más de 40 años y era la oportunidad perfecta de visibilizar el trabajo de las actrices morenas de su edad.

Finalmente, Vanessa Bauche aseguró que pese a las denuncias en recursos humanos de Netflix sobre Pascacio López, Fernando Sariñana le pidió no denunciar.

“Fernando Sariñana me pidió que no denunciara, que -no la hiciera de tos- porque nos iban a quitar el proyecto”.

Vanessa Bauche, actriz.