Valentina Elizalde es una de las tres hijas del cantante Valentín Elizalde y compartió con sus seguidores de Instagram, una fotografía donde besa a su papá.

El cantante conocido como ‘El Gallo de oro’ murió en 2006 durante un ataque armado al salir de un concierto en Tamaulipas.

Valentín Elizalde tuvo tres hijas, Gabriela, Valentina y Valeria, quienes eran unas niñas cuando su padre murió.

La hija de en medio del cantante, busca seguir los pasos de su padre e incursionar en la música.

Valentina Elizalde ha mostrado su amor por su padre en varias ocasiones y ahora publicó una fotografía de cuado tenía 3 años, besando a su padre.

La hija de Valentín Elizalde publicó una polémica foto en su Instagram

Valentina Elizalde se ganó algunas críticas, luego publicar una fotografía junto a su padre cuando tenía 3 años.

En la imagen se ve al cantante dándole un beso en la boca con la descripción: “¿Y dicen que no me amaba?

Recientemente, Valentina Elizalde ha recibido crueles comentarios donde algunos usuarios le señalan que su padre no la quería.

Para desmentir estas palabras, Valentina Elizalde subió la fotografía, pero en lugar de ‘callar’ a sus retractores, se ganó algunos comentarios negativos.

Valentina Elizalde y su papá (Instagram/Valentina_elizalde)

En varias publicaciones de sus redes sociales, Valentina Elizalde ha expresado lo duro que ha sido crecer sin su padre.

“Es muy difícil vivir mi vida si tú no estás aquí, te extraño más que a nada en el mundo, per sé que me cuidas en el cielo” es uno de los mensajes que Valentina Elizalde le dedica a su padre.

Sus medias hermanas, Gabriela y Valeria, acusaron a su abuela paterna de despojarlas de algunas propiedades que pertenecían a Valentín Elizalde.

La hija mayor de ‘El gallo de oro’, Gabriela, mantiene un bajo perfil y no se expone al ojo público. Valeria era la hija menor de Valentín Elizalde y lamentablemente su madre también fue asesinada.

Valentina Elizalde es la que desea seguir los pasos de su padre y convertirse en cantante, cuenta con más de 162 mil seguidores y ha dejando en claro que busca seguir con el legado de su padre, quien murió a los 27 años.