Una ambulancia sacó a Ricardo Muñoz, vocalista de Intocable, a mitad del concierto que ofrecía la noche del viernes 13 de mayo en la Monumental Plaza de Toros México.

¿Qué le pasó al vocalista de Intocable?, ¿se canceló el cierto?, ¿cómo reaccionó el público, que abarrotó la Monumental Plaza de Toros México? ¿Qué dijo Ricardo Muñoz? Te contamos.

Un inconveniente de salud marcó la presentación del grupo Intocable en la Monumental Plaza de Toros México, que inició con un lleno absoluto.

En plena interpretación de uno de sus éxitos, el vocalista Ricardo Muñoz provocó que fuera trasladado de inmediato a una ambulancia.

De acuerdo con reportes en redes sociales, fue hasta después de media hora del desmayo que un representante de Intocable salió al escenario para informar sobre lo ocurrido:

“Yo voy llegando y me van informando que Ricky Muñoz le bajó la presión, lo acaban de subir a la ambulancia, aquí está, lo están tratando de animar, paciencia solamente. No se va a ir Intocable, se está recuperando Ricky Muñoz ya que ha tenido varias giras, durante varias semanas y no ha descansado absolutamente nada, entonces, unos minutos nada más”

Fue hasta la mañana del 14 de mayo de 2022 que Ricardo Muñoz Aclaró qué le pasó en el concierto que ofreció Intocable en la Monumental Plaza de Toros México.

De acuerdo con el vocalista de Intocable no se desmayó pero sí se sintió mal.

Será esta semana cuando acuda al médico para saber que lo obligó a dejar el escenario y convertir el concierto en una mala noche para él y sus fans.

“Aclarando lo de anoche, si me sentí mal, pero jamás me desmayé. Esta semana iré a evaluarme y espero que todo salga bien. Gracias a todos los que se preocuparon. Y a como pude sacamos la noche de anoche… Eternamente agradecido con todos”

Al escuchar esto, el público, que ya se encontraba desesperado por la falta de información, comenzó a silbar en desaprobación y a abuchear a Intocable, ante lo cual su vocero les pidió comprensión:

View this post on Instagram

Aunque hubo asistentes que se mostraron comprensivos, otros más se mostraron fúricos y no sólo abuchearon a Intocable en la Monumental Plaza de Toros México, también en redes sociales.

Y es que, argumentaron que desde el inicio, el concierto de Intocable estuvo plagado de fallas, pues comenzó casi una hora tarde.

A ello se habrían sumado pausas constantes, varios Temas en los que se dejó al público cantar casi toda la canción y problemas de audio que impidieron a muchos escuchar el concierto:

Pese a ello, también hubo fans de Intocable que se mostraron comprensivos e incluso calificaron al concierto de “histórico” y consideraron un “héroe” al vocalista Ricardo Muñoz:

“Pues si no se escuchó, yo ni cuenta me dí...y si hubo algún inconveniente es porque el vocalista no a descansado de los conciertos que a tenido y encima la altura de la cuidad de México no le cayó nada bien...pero a mí sí me gustó!!!”

@be_th9447