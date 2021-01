AMLO tachó de ‘lacra’ a Ricardo Muñoz por presumir de sus “palancas” para recibir la vacuna contra el Covid-19

Después de la noticia que dio el vocalista del grupo ‘Intocable’, Ricardo Muñoz, sobre la forma en que consiguió la vacuna contra el Covid-19 gracias a sus “palancas”, cientos de usuarios en Twitter lo acusaron de ser una persona deshonesta y corrupta .

A las críticas en redes sociales también se unió AMLO, quien no dudó en llamarlo “lacra” por utilizar sus influencias para tener acceso a la vacuna de coronavirus antes de tiempo.

AMLO vs Ricardo Muñoz

Durante la mañanera del 5 de enero de 2021, AMLO aseguró que la vacunación en México estará protegida por la Guardia Nacional para evitar todo tipo de “trampas y maldad de la gente” para saltarse su turno en la lista de vacunación.

“No es cuestión de influencia, no es cuestión de dinero, de que ‘como yo tengo el dinero a mí me van a vacunar primero’ o de vivales que de repente quieran presumir: ‘Yo ya me vacuné porque hice trampa’" AMLO

De inmediato, lo dicho por AMLO se relacionó con la reciente confesión de Ricardo Muñoz y sus ‘palancas’. El presidente continuó afirmando que, en su gobierno, esas actitudes ya no se celebran, sino que se terminará con todas esas ‘lacras’.

“Eso antes se celebraba, ahora se estigmatiza, se condena esa actitud. Ya no hay influyentismo, no hay amiguismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras” AMLO

AMLO confía en la honestidad de los mexicanos

Además de los organismos que protegerán la transparencia de la vacunación contra el coronavirus en México, AMLO manifestó confiar en la honestidad del pueblo mexicano para evitar los abusos.