Tuitero quema a influencer por no pagarle su salario

Un usuario de Twitter quemó a la influencer Fernanda Spinola, por no pagarle su salario completo al renunciar como su trabajador.

Además, señaló que la influencer, que tiene al menos 4 emprendimientos, viola la Ley del Federal del Trabajo en la empresa en donde él trabajó.

Influencer es acusada de no pagar salario a extrabajador

Alberto es el nombre del tuitero que abrió un ‘hilo’ en la red social, para contar la historia de la Fernanda Spinola, una influencer que se niega a pagarla 800 pesos de su salario.

“Como una chica por ser influencer, y tener todo, prefiere hacerse tonta para no pagare a sus empleados”, fue la forma en que el tuitero empezó con su denuncia.

El estudiante señaló que fue en la empresa ‘Callejero Corndogs’, en donde la influencer Fernanda Spinola es dueña y se ha negado a pagarle su salario como trabajador.

Además de denunciar que se trabajan 9 horas, “que terminan siendo 10, con una hora extra que no se paga”, por labores de limpieza que debe hacer el personal, hubo otros conflictos.

Denuncia a influencer por no pagar sueldo. (@MoralesTwice / Twitter)

Entre ellos, que “su novio, amigo, lo que fuera”, nunca le dio contrato y le daba largas para hacérselo, “ah sí, luego vemos eso”, denuncia Alberto que le respondía.

Finalmente, Alberto terminó renunciando debido a que no podía con los horarios de la empresa y el ser estudiante, por lo que esperó le dieran el salario de los días que trabajó en la semana.

“Al salirme, pido mi dinero de la semana trabajada($1,125 pesos) semana que querian que no descansara y trabajara 9 dias seguidos jajaja ojo ahí con la ley federal del trabajo y solo me dieron largas y largas hasta que de repente un día me bloqueó de whatsapp (sic).”. Alberto, denunciante de influencer.

Denuncia a influencer por no pagar sueldo. (@MoralesTwice / Twitter)

El tuitero mostró las capturas de pantalla, en donde le pidió a la influencer le pagaran los días que laboró, misma conversación en la que se mostró en desacuerdo.

“De pronto me dice que ahora trabajé 5 dias(llevaba 6 y al otro dia se SUPONE debía descansar) y encima que curioso por que POR LEY los días de “capacitación” se PAGAN y resulta que ellos no los pagan (Cosa que jamas se me dijo) ojito ahi con la ley federal del trabajo amiga (sic)”. Alberto, denunciante de influencer.

Denuncia a influencer por no pagar sueldo. (@MoralesTwice / Twitter)

El trabajador se mostró molestó cuando la influencer le señaló que, por no tener un contrato, ella “ni se acordaba ni había trabajado ahí”.

Sin embargo, Fernando Spinola dijo que le pagaría sus 800 pesos restantes y lo citó para “darle su pago personalmente”.

Influencer se niega a pagar 800 pesos a extrabajador

El tuitero reconoció que llegó 30 minutos después de la hora en que la influencer lo citó para darle el pago de su salario, lo que resultó en largas para liquidarlo adecuadamente.

La influencer le dijo que estuvo esperándolo y no llegó, y debido a que ella también “tenía clases” no pudo esperarlo y se fue.

Sin embargo, Alberto le dijo que podía dejarle el dinero con los trabajadores o bien, hacerle una transferencia, misma que quedó en hacerla.

“Tan facil que seria hacer una transferencia que te tardas 2 minutos pero bueno, yo llegué 30 minutos tarde y ella ya va para 1 mes sin pagarme. Y pues bueno, evidentemente como eres de lo que te rodeas, ella también procedió a no pagarme y de plano también ignorar mis mnsjs”. Alberto, denunciante de influencer.

Denuncia a influencer por no pagar sueldo. (@MoralesTwice / Twitter)

Alberto mostró los mensajes en donde la influencer decidió ya no contestarle y tampoco hacerle la transferencia bancaria con el salario que se le debía. Hasta que se hizo viral.

Influencer justifica la falta de pago del salario porque la persona no llegó a tiempo

Después de que Fernanda Spinola se hizo viral en Twitter y sus post en Instagram comenzaron a llenarse con “págale a Alberto”, la influencer decidió hablar.

Pidiendo una disculpa, fue como empezó la influencer sus historias, sin embargo, dijo “realmente no se ha afectado a nadie, no es el fin de nosotros como empresa”.

Fernanda Spinola señaló que hay mucho trabajo detrás de un emprendimiento y puntualizó, “nunca he ganado por no pagarle a alguien”.

“A veces en un emprendimiento es difícil, es trabajarle todo el tiempo, es hacer cosas nuevas, muchísimas cosas aparte de pagar nóminas”. Fernanda Spinola, influencer.

Fernanda Spinola, influencer. (@fernanda.spinola / Instagram)

La influencer dijo “nunca tuve la intención de no pagar”, comentó que ella intentó hablar con “el chavo” para pagarle, pero él “no se presentó”.

“Él chavo no llegó a tiempo, obviamente tengo que hacer un millón de cosas más y claro que salí casi corriendo, entiendo su postura, por eso le dije se te paga tal día a tal hora y listo, al final, es que no sé qué, que transferencia, la verdad es que yo así no hago las cosas”. Fernanda Spinola, influencer.

Finalmente, la influencer dijo que ya se le había pagado a Alberto el salario que se le debía y dijo que “nunca fue la intensión no pagarle”.