Joanna Kenny, la influencer que se dejó crecer el bigote en signo de amor propio

A lo largo del tiempo, los estándares de belleza que se muestran en redes sociales han sido bastante severos.

La mayoría de los influencers tienen cuerpos esbeltos; además de ser físicamente atractivos.

Sin embargo, estas tendencias han comenzado a cambiar poco a poco; de modo que, gracias al amor propio, las personas cada vez se sienten con mayor libertad de lucir de forma real y natural ante las cámaras.

Cabe mencionar también que a lo largo del tiempo, a las mujeres se les ha enseñado que “deben” depilarse para que no ser “mal vistas” en la sociedad.

Esto las ha llevado a quitarse el vello del bigote, axilas o las piernas; lo que muchas veces resulta doloroso y puede lastimar la piel.

Pero hoy en día cada vez son más las mujeres que deciden romper con esos estereotipos, preocupándose más por cumplir sus proyectos personales que por deleitar la pupila de las demás personas.

Tal es el caso de Joanna Kenny, una influencer que tiene casi 80 mil seguidores , y se dedica a inspirar a más mujeres a disfrutar de sí mismas de forma natural.

En varias publicaciones de Joanna Kenny, se le ha visto deshacerse de los filtros y del maquillaje, luciendo su rostro de forma bella y natural.

Además, a pesar de no tener una figura esbelta, ella se anima a lucir su cuerpo de forma segura y radiante.

En la descripción de su perfil, Joanna resalta que se debe normalizar todo aquello que a las mujeres las vuelve humanas .

Hace algunas semanas, Joanna Kenny decidió dejarse crecer el bigote en símbolo de amor propio y aceptar su cuerpo tal y como es.

Sin embargo, varios internautas mostraron su desacuerdo, pidiéndole a la influencer que “dejara de hacer que las mujeres luzcan mal, pues los hombres no desean eso”.

Incluso hubo quienes le aseguraron que su esposo la dejaría al ver que se dejaba el bigote.

Por su parte, Joanna Kenny hizo caso omiso a las críticas y siguió adelante con su plan.

Finalmente mostró su rostro con bigote en un video, donde al final se puede ver a su esposo dándole un beso en la mejilla.

En la descripción del video ella explicó que su esposo la ama y respeta las decisiones de ella.

Además de que dejarse el bigote no la hace una mujer fea .

“Él me ama. Estamos casados. No uso máscara en los labios para ningún otro propósito que no sea para enfatizar lo peluda que estoy en @instagram ESTO ES NORMAL. Elegir no quitarme el vello facial no me hace fea a mí ni a ninguna otra mujer. No tomo decisiones sobre mi cuerpo para complacer a mi esposo ni a ningún otro hombre. Él respeta eso y lo amo por eso.”

Cuenta de Instagram @joannajkenny