Victor ‘Viictar’ Victoria, influencer reconocido entre la comunidad LGBT, pidió ayuda a sus seguidores ante los problemas de salud de su sobrino.

Vía Instagram, ‘Viictar’ expuso la difícil situación que atraviesa su familia luego de que su sobrino, de 11 días de nacido, fuera diagnosticado con una enfermedad en el corazón .

Asimismo, expuso la falta de atención del IMSS al no querer trasladar a su sobrino a otro hospital de especialidades.

‘Viictar’ denuncia falta de atención del IMSS; pide ayuda a sus seguidores

El influencer originario de Sinaloa, compartió en redes sociales los momentos de angustia que vive junto a su familia.

Y es que, tal como lo dijo en publicaciones anteriores, su sobrino recién nacido padece de una grave cardiopatía que debe ser atendida de urgencia.

“Mi sobrino sigue estable, pero no deja de estar grave. Nosotros como familia tenemos mucha inconformidad porque no hemos tenido una respuesta concreta.” Victor Victar Victoria vía Instagram

Pese a los esfuerzos de la familia, el IMSS de Los Mochis no ha logrado conseguir el traslado del bebé a un hospital de especialidades.

“El Hospital IMSS de Los Mochis ya autorizó el traslado, pero UMAE de Guadalajara no quiere aceptarlo, (…) lo rechazaron sin decir porqué”, denunció el influencer.

Viictar pide ayuda por salud de su sobrino (@viictar)

‘Viictar’ también hizo énfasis en la situación de los hospitales en México, donde “todo se maneja con palancas”.

“Realmente si no eres una persona conocida, si no tienes un puesto chingón, pues no te pelan”, añadió.

Finalmente, Victor ‘Viictar’ Victoria dijo que, tanto él como su familia, están muy conscientes de los riesgos que implican el traslado del bebé.

Sin embargo, quieren intentar todo lo posible por mejorar su salud.

“No nos vamos a rendir. Sabemos las consecuencias, pero tampoco podemos quedarnos esperando cuánto tiempo más.” Victor Victar Victoria vía Instagram

Adjunto a la publicación de Instagram, el influencer escribió un mensaje a sus seguidores para pedirles ayuda con la difusión el video.

“Ayúdenme a compartir amigos. Necesitamos una respuesta directa de parte de ellos (UMAE Guadalajara)”, se lee en la red social.