Tristan Thompson acepta que tuvo hijo con Maralee Nichols; se disculpa con Khloé Kardashian

El jugador de NBA Tristan Thompson, aceptó que tuvo hijo con Maralee Nichols como producto de su infidelidad y se disculpó con la socialité Khloé Kardashian.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde Tristan Thompson, ex pareja de Khloé Kardashian hizo las declaraciones.

Compartió que fue el test de paternidad el que confirmó lo dicho.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols”, escribió la estrella de la NBA en una de sus historias.

“Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable “, compartió también Tristan Thompson.

Historias Tristan Thompson (Instagram/@realtristan13)

Finalmente, pidió perdón a Khloé Kardashian y a todo aquel externo que pudiera salir involucrado.

“Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público”, agregó.

En un segundo ‘storie’, Tristán Thompson reconoció cómo su relación con Maralee Nichols hirió a Khloé Kardashian, quien todavía era su pareja cuando concibieron a su recién nacido bebé.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, añadió Tristán Thompson.

Historias Tristan Thompson (Instagram/realtristan13)

Finalmente, habló sobre sus sentimientos hacia Khloé Kardashian.

“Te tengo el mayor respeto y amor, independientemente de lo que pueda pensar “, publicó, “Una vez más, lo siento muchísimo”, reiteró Tristán Thompson para concluir.

La disculpa se dio, luego de una batalla legal con Maralee Nichols.

¿Qué ocurrió entre Tristan Thompson, Khloé Kardashian y Maralee Nichols?

Recordemos que la relación entre Tristan Thompson y Khloé Kardashian se ha visto envuelta en una serie de escándalos, debido a las infidelidades por parte de él; una de ellas con Maralee Nichols.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson (@khloekardashian)

De acuerdo a información de ‘Daily Mail’, la entrenadora personal de Tristan Thompson, Maralee Nichols estaba esperando un bebé de él y fue concebido en marzo.

En esa fecha, él se trasladó a Houston para celebrar su cumpleaños número 30.

En ese entonces, Tristan Thompson todavía mantenía su relación con Khloé Kardashian, aunado a esto, él comenzó una relación con su entrenadora personal, desde apróximadamente cinco meses atrás.