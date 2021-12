Clan Kardashian reacciona a infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian

El clan Kardashian reaccionó a la infidelidad del jugador de NBA Tristan Thompson a la socialité Khloé Kardashian.

Recordemos que la relación entre Tristan Thompson y Khloé Kardashian se ha visto envuelta en una serie de escándalos, debido a las supuestas infidelidades por parte del jugador de baloncesto.

De acuerdo a información de ‘Daily Mail’, la entrenadora personal de Tristan Thompson, Maralee Nichols está esperando un hijo de él y fue concebido en marzo; en esa fecha, él se trasladó a Houston para celebrar su cumpleaños número 30.

En ese entonces, Tristan Thompson todavía mantenía su relación con Khloé Kardashian, aunado a esto, él comenzó una relación con su entrenadora personal, desde apróximadamente cinco meses atrás.

Khloé Kardashian (@realtristan13)

Esto ocurrió cuando la pareja intentaba retomar su relación, después de la infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, asimismo, cabe recordar que no son las únicas infidelidades por parte del jugador de NBA.

Luego de la reciente polémica, Khloé Kardashian no tardó en pronunciarse al respecto: “Simplemente no tengo tiempo para la energía negativa e incluso cuando lo tengo, todavía no lo tengo”, declaró la socialité.

Clan Kardashian-Jenner reacciona a infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian

Según información de la revista ‘People’, una fuente cercana al clan Kardashian-Jenner, compartió la reacción de sus hermanas; Kourtney, Kim, Kendall, Kylie y su mamá Kris, luego de enterarse de la reciente infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian.

Tal como declaró el anónimo, el clan Kardashian-Jenner no está de acuerdo con las acciones de Tristan Thompson, sin embargo, Klohé Kardashian aún espera que él cambie.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian (@DailyMailCeleb/Twitter)

“Le han dicho a Khloé que no vuelva con Tristan. Desafortunadamente, Khloé tiene ilusiones de que él eventualmente cambiará su forma de ser”, aseguró la fuente.

Afirmó también que tanto las hermanas de Klohé Kardashian, como su madre Kris Jenner, siempre han apoyado las decisiones de la socialité, incluso después de las primeras infidelidades.

“La familia de Khloé siempre trató de apoyarla, siempre trataron bien a Tristan, incluso después de que rompió el corazón de Khloe varias veces”, informó la fuente anónima.