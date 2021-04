Khloe Kardashian aseguró que su imagen y cómo ella quiere lucir es su decisión



Luego de que en los pasados días se volviera viral una fotografía sin editar de Khloé Kardashian, la estrella del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, en donde puede apreciarse su cuerpo real, la socialité y empresaria ha respondido a la polémica con un comunicado.

En redes sociales comenzó a difundirse una fotografía sin retoques de Khloé Kardashian, luciendo completamente diferente a como se muestra en redes sociales, con celulitis en todo el cuerpo, estrías, una figura menos definida e incluso varios usuarios de redes señalaron que el rostro luce como de otra persona.

No sé qué piensan ustedes, pero Khloe Kardashian es alta DIOSA! Ya sea con o sin photoshop 🔥 pic.twitter.com/fsLJrGYH02 — 𝕲𝖔𝖉𝖉𝖊𝖘𝖘 𝖔𝖋 𝕮𝖍𝖆𝖔𝖘 (@mxrxvxlx) — 𝕲𝖔𝖉𝖉𝖊𝖘𝖘 𝖔𝖋 𝕮𝖍𝖆𝖔𝖘 (@mxrxvxlx) April 8, 2021

La polémica no solo es porque se ha evidenciado que Khloé Kardashian, hermana de Kim Kardashian, utiliza muchos filtros y la ayuda de photoshop para verse cómo se muestra en redes, sino porque no cuadra con su marca fundada ‘Good American’ en donde el concepto es aceptar su cuerpo tal y como es.

Khloé Kardashian responde a las críticas

Luego de que la familia Kardashian intentara por cualquier medio quitar la foto de Internet y redes sociales, incluso bajando algunas cuentas tras compartir la foto sin editar, alegando que cuenta con derechos de autor; sin embargo, ante la ola de críticas, Khloé Kardashian decidió responder.

A través de su cuenta de instagram, Khloé Kardashian publicó un par de videos y una imagen de ella sin editar mostrando su cuerpo como es en realidad, es decir sin nada de filtros que muchas apps ofrecen.

De igual manera, la influencer de 36 años publicó un comunicado sobre lo que piensa acerca de esa foto suya que se hizo viral al no contener ningún retoque o ayuda de Photoshop, y es que ella ha asegurado que continuará mostrándose como a ella le guste verse.

Khloé Kardashian asegura que está en todo su derecho de pedir que esa foto no se comparta

“Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana fue hermosa pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que está después de trabajar duro para llegar a este punto, y luego compartirlo con el mundo, debo tener todo el derecho a pedir que no se comparta sin importar quien seas” Khloé Kardashian

Continuando con su declaración, la hermana de Kim Kardashian aseguró que constantemente mantiene una presión por lucir siempre perfecta desde que era mas joven ya que siempre fue catalogada como la “ hermana gorda y fea ” o que incluso no era hermana de las demás Kardashians al no parecerse a ellas e incluso asegurando que su forma de perder peso fue únicamente mediante cirugías estéticas.

“Por más de una década en fotos, cada una de mis imperfecciones ha sido microanalizada y se han burlado del mas pequeño detalle y el mundo me lo recuerda todos los días. Y cuando tomo las críticas para motivarme y estar en la mejor forma de mi vida, además de ayudar a otros con las mismas luchas, me dicen que no puede haber sido con trabajo duro y que en realidad pagué por todo” Khloé Kardashian

La también empresaria aseguró que tras ser criticada por tanto tiempo incluso ha sentido que ser ella misma está mal pero que nadie nunca se acostumbrará a que te juzguen, te critiquen y te digan lo poco atractivo que eres, haciendo que escuchándolo lo suficiente comiences a creerlo.

Es por eso que al igual que a Khloé Kardashian le gusta ponerse uñas, maquillaje y tacones le gusta editar sus fotos y aprovechar la iluminación correcta para que salga bien y que continuará haciéndolo sin obligación de disculparse por ello.