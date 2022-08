Tras la muerte de su padre, Carlos Rivera se despidió de él con un desgarrador mensaje en el que se mostró muy triste por la pérdida, pero también esperanzado de que en el más allá su familia pueda reunirse.

El pasado fin de semana, don José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez, padre de Carlos Rivera, murió en en Tlaxcala, presuntamente a causa de un paro cardiaco.

Carlos Rivera, quien se encuentra en España por motivos laborales, había guardado silencio sobre el deceso, pero finalmente ha decidido dar una postura vía redes sociales.

La noche del lunes 29 de agosto, en su cuenta de Instagram, Carlos Rivera publicó una foto en la que aparece compartiendo un abrazo con su padre.

La imagen fue acompañada con un largo mensaje en el que Carlos Rivera no pudo ocultar su tristeza por la inesperada muerte de don José Gonzalo Gilberto Rivera:

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkinson cuando apareció”

Carlos Rivera también se expresó optimista de que su padre pueda reunirse con los familiares que al igual que él, ahora descansan en paz:

“Quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte”

Carlos Rivera