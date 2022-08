Esta semana, Cynthia Rodríguez confirmó que se casó con Carlos Rivera, sin embargo, su boda fue bastante íntima.

Recordemos que recientemente, Cynthia Rodríguez regresó al programa ‘Venga la Alegría’, tras tomarse algunas vacaciones, sin embargo, no fue precisamente con la intención de quedarse.

La exacadémica también aprovechó para confirmar que contrajo nupcias con Carlos Rivera, como tanto se había especulado.

Pese a que no dio muchos detalles al respecto, se sabe que a su boda solo asistieron familiares cercanos y personas de su cerrado grupo de amigos.

Debido a ello, una serie de personalidades de la industria del entretenimiento, han aventado algunas indirectas sobre la posibilidad de que hagan una fiesta para celebrar su matrimonio.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con el Papa Francisco. (Agencia México)

Esta vez no fue la excepción; el productor Alejandro Gou, con quien Carlos Rivera compartió ‘José el Soñador’, mismo que protagonizó.

El empresario bromeó con la posibilidad de que la pareja lo invite a la fiesta de la boda, y hasta se puntó como uno de los padrinos

“Si me invitan yo feliz, yo pongo el mariachi”, comentó Alejandro Gou, quien lleva una gran relación con Carlos Rivera, según ha dejado ver en distintos encuentros con la prensa.

Sin embargo, aunque Cynthia Rodríguez se expresó más enamorada que nunca, no comentó nada acerca de celebrar en México la unión que se llevó a cabo a principios de junio, antes de su visita al Vaticano, donde tuvieron la oportunidad de conocer al Papa Francisco.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Agencia México )

Cynthia Rodríguez ya sabe para cuándo encargará el bebé con Carlos Rivera

En entrevista para TV Aczteca, Cynthia Rodríguez compartió que sus allegados la han felicitado por un supuesto embarazo, debido a las especulaciones que generó su boda con Carlos River

Aunque aclaró que no está embarazada todavía, también compartió que le gustaría esperar a su primogénito este año.

“No estoy embarazada, ojalá este año se nos de, ya van como cinco veces que me felicitan por mi embarazo esta semana, pero no, no es el caso”, dijo la exconductora del programa ‘Venga la Alegría’ para concluir.

Mientras tanto, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera permanecen disfrutándose y parecen estar más unidos que nunca.