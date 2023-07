Trabajadora doméstica de Fernando del Solar acusa a Anna Ferro de maltratar al conductor y a los hijos de Ingrid Coronado.

A un año de la muerte de Fernando del Solar empiezan a salir algunos detalles sobre los últimos días de vida del conductor argentino.

En medio de la disputa de Ingrid Coronado -de 48 años de edad- y Anna Ferro, trabajadora doméstica revela el verdadero trato que recibía Fernando del Solar.

Trabajadora doméstica asegura que Fernando del Solar cambió mucho desde que llegó Anna Ferro, pues se volvió más agresivo con su familia ya que ellos no veían con buenos ojos su relación.

Durante su conversación, la trabajadora doméstica insinúo que Anna Ferro pudo hacer más por Fernando del Solar, pero no quiso que fuera trasladado al hospital pese a que se encontraba muy mal.

El pasado 30 de junio del 2022 el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad.

A un año de la muerte de Fernando del Solar, una trabajadora doméstica rompió el silencio y reveló que Anna Ferro maltrataba al conductor argentino.

La señora Ángeles Álvarez, una mujer que asegura fue empleada doméstica de Fernando del Solar, confesó que Anna Ferro ya se encontraba harta del conductor y no lo cuidaba como lo dejaba ver frente a las cámaras.

Galilea Montijo advierte a Sergio Mayer que ella no es Team Infierno en La Casa de los Famosos México

En el video compartido en el canal ‘El Mich Tv’, la señora Ángeles destacó que al principio Anna Ferro trataba bien a Fernando del Solar, pero después le hacía desplantes y se mostraba harta de cuidarlo.

“De recién que llegué se veía que lo trataba bien, pero ya después decía ‘ay, tener que soportarlo’. En dos ocasiones lo hizo, después ya no porque vio que yo platicaba con don Fer”

De acuerdo con la trabajadora doméstica, Fernando del Solar no solo fue víctima de los desplantes de Anna Ferro pues incluso sus hijos también recibían malos tratos.

“Cuando estaba don Fer trataba a los niños con amor. Cuando no estaba les prohibía subir a la recámara de don Fer, les prohibía que vieran futbol”

La trabajadora doméstica señaló que luego de que Fernando del Solar conoció a Anna Ferro cambió mucho.

“Don Fer era una persona muy agradable, pero desde que llegó [Anna] yo sentí como que se fue apagando, como que ya no era el mismo”

La señora Ángeles destacó que no fue la única que notó el cambió de Fernando del Solar, pues incluso su familia no se encontraba de acuerdo con su relación.

De acuerdo con la trabajadora doméstica, la familia de Fernando del Solar creía que Anna Ferro solo estaba con el conductor por su dinero.

“Yo cuando llegué él no era así, pero se volvió un poquito agresivo con su familia. Le decían que la señora Anna nada más quería dinero, nada más buscaba dinero y él dijo que lo dejaran en paz. Desde ahí ya no se metieron con él”

La trabajadora doméstica señaló que en algún momento Fernando del Solar si había pensado en regresar con Ingrid Coronado.

“Yo le dije que, si le gustaría regresar con Ingrid y en una ocasión me dijo que sí, después me dijo que ya no, cuando ya llegó la señora Anna”

Extrabajadora doméstica de Fernando del Solar