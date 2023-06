Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, publicó un mensaje por el Día del Padre al conductor, pero más bien pareció una tiradera a Ingrid Coronado de 48 años de edad.

Y es que el post de Anna Ferro -de 45 años de edad-, dejó entre ver -en forma de indirecta- que Ingrid Coronado “manipula los hechos, por limpiarse los pies”.

Pero pese a ello, su cuenta de Instagram está llena de comentarios que le piden mejor regresarle a Ingrid Coronado el departamento que compró con Fernando del Solar.

A casi un año de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, los problemas por su herencia siguen y Anna Ferro se puso a tirarle indirectas a Ingrid Coronado.

Con el argumento del Día del Padre, Anna Ferro dedicó un post que sería a Fernando del Solar, pero que entre líneas dejó claro que más bien era para Ingrid Coronado.

Aunque la instructora de yoga sí hizo saber el buen padre y persona que fue Fernando del Solar, también dejó ver que Ingrid Coronado sería una manipuladora.

En un largo texto, Anna Ferro apuntó que “existe gente que opina sin saber (...) gente que manipula los hechos, las cosas, las circunstancias para poder sentirse bien”.

Asimismo, dejó claro que Ingrid Coronado podría estar buscando “limpiarse sus pies para su propio beneficio”.

“La gente habla desde su carencia, desde su dolor, no pueden dar lo que no tienen, por eso entregan dolor y carencia”.

Anna Ferro tiró más de una pedrada a Ingrid Coronado, pero en su propia red social, sus seguidores le dijeron que ya mejor regrese el departamento de Fernando del Solar.

No fue un comentario, sino una multitud de usuarios que le dicen a Anna Ferro que ya entregue el departamento de Cuernavaca que habría comprado Fernando del Solar e Ingrid Coronado.

“Lamentablemente tus palabras no son congruentes con tus hechos. Devuelve el apto. A ti no te costo nada no se ni como te atreves a mencionar a sus hijos cuandors has quitado si patrimonio. Así que tu cara de ángel no va más. y si cuidaste de Fer, fue por tu gusto. Que tu discurso sea similar a tus acciones. Coherencia se llama”.

Usuario de Instagram.