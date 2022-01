Toño Mauri tomó la decisión de intubarse porque ya no podía respirar debido al Covid-19. En entrevista para el programa Hoy el actor habló sobre los difíciles momentos que vivió tras dar positivo a coronavirus.

Tras estar ocho meses hospitalizado y un trasplante de doble pulmón, Toño Mauri concedió su primera entrevista en este 2022.

Andrea Escalona tuvo la oportunidad de conversar con Toño Mauri quien reveló que en algún momento pensó que iba a morir.

En 2020 Toño Mauri estuvo al borde de la muerte tras contagiarse de Covid-19. Ahora visiblemente más recuperado el actor concedió una entrevista a Andrea Escalona.

Desde el puerto de Acapulco, Toño Mauri habló sobre el difícil momento que vivió luego de que toda su familia dio positivo a Covid-19.

Toño Mauri señaló que fue un “elegido de Dios” para poder superar esta fuerte batalla, ya que era un hombre con una vida saludable, sin embargo el Covid-19 lo afectó demasiado.

En el video Toño Mauri puntualizó que son momentos de muchas incertidumbres porque no sabía hasta cuándo estaría en el hospital ni lo que seguiría.

“El doctor fue muy claro y me dijo ‘Toño no te puedes ir, porque el daño de tus pulmones es muy grande’. Me volvieron a enseñar mis últimas placas y me lo explicaron perfecto me dijeron ‘esta parte está totalmente perdida’”

Toño Mauri