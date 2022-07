Toñita le pide a Myriam que pare los ataques en su contra tras haberla amenazado con golpearla si se la encontraba. La cantante de 42 años de edad señaló que ella solo se ha defendido de las mentiras de la madrina de ‘La Academia 2022′.

Tras la controversia que se generó por amenazar a Myriam Montemayor Cruz de 41 años de edad, Toñita destacó que todo se trató de una broma ya que no lo haría ya que su pelea ya la dejó en el pasado.

Las declaraciones de Toñita, se dan luego de que Myriam Montemayor reveló que había interpuesto una orden de restricción en contra de su ex compañera de la primera generación de ‘La Academia’.

Toñita, Myriam (Instagram/@tonictamusic1 @myriammontecruz_)

¿Toñita se arrepiente de haber amenazado a Myriam? Asegura que fue una broma

Desde el 2019, Myriam y Toñita de 42 años de edad han mantenido una guerra de declaraciones. Con la celebración de los 20 años de La Academia, su rivalidad resurgió e incluso algunos de los exalumnos se han involucrado.

En medio de la controversia, Toñita amenazó con golpear a Myriam si la encontraba en algún lugar. Sus declaraciones generaron gran polémica ya que señaló que estaba promoviendo la violencia.

En entrevista para Televisa Espectáculos, Toñita señaló que sus declaraciones fueron una broma y que es algo que no haría pues su pelea ya es cosa del pasado.

“Yo soy muy bromista si se dan cuenta, siempre estoy dicharachera, diciendo las cosas en juego y me preguntaron ‘¿qué pasó con tu compañera?’, que no la menciono porque no vale la pena, y yo dije ‘ay, cuando la vea me la voy a madrear’, así dije, me la voy a golpear” Toñita

Toñita puntualizó que tiene una forma de expresarse y decir las cosas que a veces causa gran controversia, pero ella había dejado claro que su pelea con Myriam ya había pasado.

“La textual fue con la grosería, entonces en lo que me estaban preguntando, diciendo, ya dije yo ‘ay no, pues la verdad no lo haría’, yo tengo una forma de expresarme y de decir las cosas, y recalqué al final, ‘no, no lo haría’, porque es algo que ya pasó, que ya sucedió” Toñita

Toñita dice que Myriam no ha querido parar los ataques en su contra

A diferencia de Myriam, Toñita puntualizó que ella solo ha contestado las preguntas de los reporteros porque se le hace grosero no contestar los cuestionamientos que le hacen.

“Si a mí me preguntan por ella, yo tengo que contestar, se me hace muy grosero, que no contestes de algo que sucedió” Toñita

Durante su conversación, Toñita destacó que ya dejó atrás su pelea con Myriam pues ahora se centra en su carrera.

Sin embargo, Toñita destacó que los seguidores de Myriam son los que se meten con ella en cada proyecto que hace y es algo desgastante.

“A estas alturas de mi vida, después de casi cinco años, ya pasé la hoja, yo ya soy una persona que me enfoco en mi carrera, en mis cosas, es verdad que sus seguidores han estado molestando en cada trabajo que me meto” Toñita

Toñita incluso le pidió a Myriam que pare los ataques en su contra ya que ella tiene la posibilidad de hacerlo y no los ha parado.

En el video Toñita reconoció que lo que tiene que trabajar es que a veces contesta de manera incorrecta cuando la agarran en un momento de depresión y ansiedad.

“Es un poco desgastante porque, nada más me agarran en mis cinco minutos de depresión o en mis cinco minutos de ansiedad, y hacen destrozos. Entonces, si ella pudiera parar esto, sería genial, porque sí puede hacerlo” Toñita

Toñita asegura que solo se ha defendido de las mentiras de Myriam

Sobre la posibilidad de tener un acercamiento con Myriam, Toñita señaló que ella nunca ha hecho nada malo ya que solo se ha defendido de las mentiras de su compañera.

“Si yo hubiera cometido el error, si yo hubiera hecho el daño, yo pido disculpas porque sé cuándo yo la riego, pero yo no hice nada, carajo. ¿Cómo les explico eso?” Toñita

De acuerdo con Toñita ella siempre ha sido juzgada por decir la verdad, mientras que Myriam se la pasa mintiendo sobre su pelea.

“Lo único que hizo en esta vida es mintió, mintió y sigue mintiendo. Yo sólo me he defendido de sus mentiras, pero quedé peor. Decir la verdad hoy en día es como: ‘Es la mala, es una peleonera’, ya no voy a decir la verdad, entonces, ¿qué quieren que diga?, ¿mentiras como ella? Puedo decir mentiras” Toñita

Toñita destacó que solo le puede desear lo mejor a Myriam pues en estos momentos solo se enfoca en ella.

“Yo ya la perdoné, no la odio, no le tengo rencor, ni envidia ni coraje, yo me enfoco en mí y es una pérdida de tiempo estar pensando en si le caigo mal” Toñita