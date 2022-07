Toñita una vez más de defendió de los señalamientos de Myryam Montemayor y dio a entender que la excademica se lleva, pero no se aguanta, además, aclaró que no teme a su denuncia.

Hace unos días, Toñita dio una entrevista donde aseguró que si veía a Myriam, ella estaba dispuesta a golpearla.

Estas declaraciones molestaron a Myriam y llamó ‘rupestre’ a Toñita, además, dijo que había pedido una orden de restricción contra la cantante.

Toñita no se quedó calla y durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, acusó a los medios de editar el video, pues asegura que no pasaron cuando dijo que a pesar de querer golpear a Myriam, nunca lo haría.

“A los medios se les olvidó poner lo último que dije, que era ‘nunca lo haría’ (...) Se les olvida algo muy cañón, a mí me amenazaron la vez pasada” dijo Toñita sobre las supuesta amenaza que lanzó contra Myriam.

Myriam y Toñita. (Especial)

Toñita da a entender que Myriam se lleva, pero no se aguanta

La cantante mencionó que Myriam Montemayor se ha burlado varias veces de su color de piel y su depresión.

“Ella se ha burlado miles de veces, por qué ahora que yo me burlo lo toma como amenaza, no entiendo esa parte” Toñita

Toñita dijo que no teme a la denuncia de Myriam, pues si le llega un citatorio, ella cuenta con ayuda legal.

“Si ella se ha burlado tanto de mí ¿Por qué yo no puedo? Se burla de mi color (...) entonces ella sí puede bromear y yo no” dijo Toñita sobre las burlas que ha recibido de parte de Myriam Montemayor.

La cantante asegura que no se va prestar al ‘juego’ de Myriam y no le molesta que la haya llamado ‘rupestre’, pues ella sabe que no lo es.

Toñita, Myriam (Instagram/@tonictamusic1 @myriammontecruz_)

Toñita acusa a Myriam de incitar a sus seguidores de burlarse de la depresión y ansiedad que padece.

“Si la señora está ahorita preocupada porque la voy a golpear, eso está en tu mente” le mandó a decir Toñita a Myriam.

Admitió que estaba en un error al decir que iba a golpear a Myriam, pero estaba claro que nunca lo haría.

La cantante fue cuestionada si ella había pensado denunciar a Myriam por sus burlas, por lo que ella contestó que no, pues no le gusta llamar la atención.

Toñita finalizó diciendo que ella se hacía responsable de lo que decía, pero negó que piense golpear a Myriam.