A días de intercambiar insultos, amenazas y burlas, Myriam y Toñita se dedican a lo suyo tras pelearse públicamente.

Así es, mientras que algunos medios de comunicación siguen buscándolas para conocer su impresión sobre la otra, Myriam y Toñita continúan con sus presentaciones musicales.

Actualmente Myriam se encuentra concentrada en sus compromisos, los cuales incluyen su participación en La Academia 2022, donde funge como madrina y asesora de los concursantes.

En su más reciente publicación hecha en Instagram, Myriam publicó una fotografía de sí misma cantando en vivo el tema “Basta”, compuesto por Carlos Macías.

Myriam Montemayor (@myriammontecruz_ / Instagram)

“Me encantó esta foto”, escribió la ganadora de la primera temporada de La Academia, por lo que sus fans de inmediato la llenaron de halagos:

“Bella”, “Te amamos Myriam”, “Guapísima”, “Para el próximo CD en vivo ese tema estaría de lujo”, “Pasión y entrega”, “Simplemente hermosa y su canción bellísima”, “Te amo”, le expresan entre comentarios.

Toñita retoma sus presentaciones musicales

Por su parte, tras finalizar su compromiso con el programa Hoy, donde participó en la competencia de baile, Las estrellas bailan en Hoy”, Toñita retoma sus presentaciones musicales.

También por Instagram, Toñita se muestra contenta por regresar a los escenarios así como aprovecha la red social para mandar un poderoso mensaje:

“Brilla tanto que tu luz inspire a más personas en esta vida”, subraya tras explicar lo que significa ser una gran y verdadera artista.

“La grandeza de una artista es levantarse tras cualquier caída, su lucha, no solo es externa, si no interna contra ella misma, superarse día tras día, crecer y no retroceder con los años”, manifiesta la cantante llamada cariñosamente ‘La negra de oro’.

Toñita (@tonitamusic1 / Instagram)

Por supuesto sus fans hacen acto de presencia para hacerle sentir su cariño y su gran admiración: “Hermosa”, “Bella y sobre todo mostrando lo fuerte que eres”, “Tú brillas con luz propia”, “Mujerona”,

“Es hermoso el color de tu piel, me agradaste desde el primer día que te mire en La Academia”, “Preciosa”, ”Siempre adelante amiga”, “Chulada de mamashita. Mujer integra por fuera y por dentro”, “Tú eres la mejor, bendiciones”, le expresan.