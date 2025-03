¿Mamá de Poncho de Nigris anda buscando a Adrián Marcelo para que la entreviste? Ya hasta habría recibido una muy buena oferta económica.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- generó gran controversia luego de que lanzó en su canal de Youtube su entrevista con Crista Montes, mamá de Gala Montes.

Luego del éxito que ha tenido su conversación con Crista Montes, hay otra mamá famosa que estaría dispuesta a conversar con Adrián Marcelo.

Se trataría nada más y nada menos que de Leticia Guajardo -de 72 años de edad-, mamá de Poncho de Nigris, quien se ha encontrado en el ojo del huracán por la mala relación que tiene con su hijo.

Poncho de Nigris -de 49 años de edad- ya habría lanzado una fuerte advertencia, pero eso no le habría importado a su mamá, quien públicamente ha mostrado su interés de ser entrevistada por Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo le ofreció una jugosa propuesta económica a Crista Montes para que accediera entrevistarse con él y así exponer a Gala Montes.

Sin embargo, Crista Montes no sería la única interesada en hablar con Adrián Marcelo por una jugosa suma económica.

Ya que la mamá de Poncho de Nigris estaría buscando a Adrián Marcelo para ser entrevistada a cambio de dinero.

A través de un video, Leticia Guajardo compartió su disposición de ser entrevistada por Adrián Marcelo y dejó en claro que se encuentra esperando una invitación.

Leticia Guajardo puntualizó que ya ha recibido el apoyo de varias personas que desean cuente su verdad con Adrián Marcelo.

Ante la posibilidad de que Adrián Marcelo pudiera entrevistar a Leticia Guajardo, Poncho de Nigris lanzó una fuerte advertencia.

“Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas mamadas que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea (…) Sobre aviso no hay engaño (y no es amenaza, es aviso)”

Poncho de Nigris