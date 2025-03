Andres Merigo, mejor conocido como Memelovski, acusa a Poncho de Nigris -de 49 años de edad- de amenazas; menciona que ya lo denunció ante la Fiscalía.

Fue a través de redes sociales que Memelovski mostró un audio y una captura de pantalla, en el que Poncho de Nigris lo amenaza con ir a golpearlo.

A su vez, Memelovski hace responsable a Poncho de Nigris de cualquier daño que pueda ocurrirle a él y a su familia.

A través de redes sociales, Andres Merigo, mejor conocido como Memelovski, hace una denuncia pública; acusa a Poncho de Nigris de amenazas.

Memelovski subió a sus historias de Instagram, un audio y una captura de pantalla, en el que expone a Poncho de Nigris amenazando de ir a golpearlo a su casa.

En la captura de pantalla, Memelovski muestra una conversación con Poncho de Nigris de noviembre del 2024, en donde el actor lo amenaza con golpearlo.

Asimismo, Memelovski hizo una publicación en el que muestra un audio en donde Poncho de Nigris pide la dirección de su casa amenazando un daño físico.

En la descripción de su post, Memelovski precisó que la Fiscalía de Tamaulipas ya cuenta con las evidencias necesarias para proceder.

A su vez, de manera pública, hace responsable a Poncho de Nigris de cualquier daño que pueda ocurrirle a él y a su familia.

Todo comenzó, de acuerdo a Poncho de Nigris, cuando Andres Merigo, conocido como Memelovski, aparentemente se burló de su actual esposa, Marcela Mistral, de 36 años de edad.

Esto, aunado con la más reciente polémica de Poncho de Nigris, en donde el actor no quiso pagarle la fiesta de XV años a su primera hija, Ivanna.

Memelovski es amigo de la ex pareja de Poncho de Nigris, Lucía Garza, y de su hija.

Por lo que terminó exponiendo al actor de no hacerse responsable como padre.

No obstante, Memelovski aclaró no haber dicho nada en contra de la esposa de Poncho de Nigris, ni de su familia.

“Quiero dejar algo muy claro: jamás he dicho que sea una mala madre, jamás he mencionado nada sobre sus hijos, ni he hablado de su vida privada.”

ANDRES MERIGO, MEMELOVSKI