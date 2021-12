Thalía y Eduardo Capetillo se reencuentran tras 25 años de ‘Marimar’ (VIDEO)

La cantante y actriz mexicana Thalía y el actor Eduardo Capetillo se reencontraron tras 25 años de ‘Marimar’.

Fue a través de su canal en YouTube, donde Thalía sorprendió a sus seguidores con la reunión junto a Eduardo Capetillo.

Recordemos que Thalía protagonizó la telenovela ‘Marimar’ con el actor en 1994.

A través de una videollamada, Eduardo Capetillo y Thalía compartieron algunos recuerdos.

Thalía y Eduardo Capetillo (Thalía / YouTube)

“Algunas fuentes consideran a Marimar como la más exitosa de la trilogía de las Marías, y la que más fama le dio a Thalía”, dijo la cantante.

“Marimar rompió récords de audiencia en más de 40 países en su transmisión original”, agregó Thalía.

Thalía y Eduardo Capetillo recuerdan sus días en ‘Marimar’

Eduardo Capetillo y Thalía recordaron juntos cómo es que llegaron a ‘Marimar’.

“Me llega una invitación de Verónica Pimstein, para mí el mundo de las telenovelas era Luis de Llano”, relató Eduardo Capetillo.

“Y así fue, yo fui a la oficina de Verónica, me platicaron, me encantó; yo nunca he sido bueno en el fútbol, era malísimo, pero esa parte de que el cuate participaba en un equipo profesional, me encantó”, detalló.

Platicaron también anécdotas de icónicas escenas de la telenovela, una de ellas, en la que Thalía recoge del lodo un accesorio con la boca.

Sin duda es una de las más memorables para Thalía, pues iban a grabarla utilizando chocolate, sin embargo, la actriz prefirió hacerlo con lodo para darle realismo.

“Se veía chafa, entonces yo me acuerdo que me fui a un rinconcito y le dije a Beatriz ‘hagámoslo bien’”, narró Thalía.

Thalía en Marimar (Tomada de video)

Además de recordar sus días durante las grabaciones de ‘Marimar’, Thalía y Eduardo Capetillo platicaron sobre su estancia en Timbiriche.

Sin duda, el reencuentro entre Thalía y Eduardo Capetillo, causó nostalgia entre los internautas y el video tuvo excelente recibimiento por los suscriptores de la intérprete.

La actriz aprovechó sus redes sociales para agradecer a sus fans por el apoyo que le dieron al nuevo video.

“¡La costeñita está de vuelta! ¡Bellezas gracias por tanto cariño! Me hace feliz saber que les encantó la sorpresa que Capeto y yo les teníamos guardada”, compartió Thalía en un tuit.