El actor Jaime Camil recordó su noviazgo con la cantante Thalía, durante un video del ‘Escorpión Dorado’.

Este martes, ‘Escropión Dorado’ publicó un nuevo clip de su sección ‘Escorpión al volante’, esta vez junto a Jaime Camil; sin embargo, en lugar de grabarlo en auto, lo hicieron en un barco.

Durante el viaje, el famoso youtuber hizo a Jaime Camil sus características bromas y preguntas incómodas ; una de ellas sobre sus ex amores.

Luego de que le preguntara sobre haber tenido una relación sentimental con la cantante de pop Thalía, Jaime Camil confesó que sí, e incluso, habló sobre los pormenores de su noviazgo.

Thalía (Especial)

“Claro, Thalía es muy linda, es adorada, me cae súper bien”, declaró Jaime Camil para el canal de YouTube de Alex Montiel, quien interpreta al ‘Escorpión Dorado’.

“Sí eh, es a todísima madre”, reiteró Jaime Camil durante la polémica y peculiar entrevista a barco.

Su entrevistador lo cuestionó por el motivo del rompimiento y al asegurar que fue Jaime Camil quien la terminó, el actor respondió entre carcajadas: “Creo que fue al revés”.

“En exclusiva, Thalía mandó a la chingada al pinche Jaime Camil”, bromeó el ‘Escorpión’.

Jaime Camil reveló que fue novio de Thalía durante aproximadamente 12 meses, “Poquito, éramos adolescentes; poco, no sé, no me acuerdo, un año quizá”, expuso.

Confesó que la ruptura con Thalía lo dejó muy afectado durante su adolescencia: “Cómo no, pues claro; cuando tienes una relación bonita y se termina por equis o zeta, claro que te duele”, compartió.

“Son ciclos de la vida que terminan”, añadió Jaime Camil sobre su ex pareja Thalía.

“Qué no entiendes que no quiero hablar del pinche tema, cabrón; ta madre”, culminó el actor entre risas.

Jaime Camil (Escorpión Dorado / YouTube)

¿Jaime Camil tuvo una relación con Anahí?

Luego de que Jaime Camil revelara que tuvo una relación con la cantante Thalía, el ‘Escorpión Dorado’ aprovechó para cuestionarlo sobre haber salido con la actriz Anahí.

Jaime Camil no lo negó; aunque no tuvieron una relación sentimental, confesó que sí hubo coqueteo entre él y la también cantante.

“Coqueteamos tres días, coquetear ni siquiera involucra acción física”, declaró Jaime Camil para concluir.