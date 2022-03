Laura Zapata dice que Thalía no quiso ayudar a su abuela en demanda contra asilo

Laura Zapata reveló en una entrevista que su hermana Thalía Sodi, no quiso apoyar a su abuela Eva Mange en la demanda contra el asilo donde fue maltratada, porque era un proceso muy caro.

Durante una entrevista con la conductora Inés Moreno, Laura Zapata habló de su abuela Eva Mange y Thalía. Afirmó que la cantante aporta una cantidad para la manutención de su abuelita.

Laura Zapata negó que Thalía la mantuviera, ya que ella trabaja y “cobra muy bien”, según sus palabras. Comenta que comenzó a trabajar desde 1977 cuando concluyó su carrera en teatro.

“Ella es muy puntual, ha sido generosa, también conmigo, porque llevar sola esta carga de tantos gastos sería tremendo, pero ella aporta una cantidad que a mí me hace descansar”.

Reveló que doña Eva Mange iba a cumplir 103 años cuando ella acudió a la casa de reposo donde ella vivía y se encontró con que vivía en condiciones deplorables.

Comenta que cuando Thalía se enteró de la situación de su abuela, se molestó mucho y realizaron videos de cómo había encontrado a doña Eva.

“Yo le dije, hermana yo los quiero demandar, pero ella dijo, yo no quiero porque son muy caros los abogados, porque un pleito de esos cuesta muy caro”.

Esas fueron la razones que llevaron a Thalía a no seguir con el proceso legal contra la casa de reposo donde maltrataron a su abuela.

“Me imagino que también tiene razones de imagen, no sé, nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no quiere”.

Laura Zapta