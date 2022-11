Black Panther: Wakanda Forever ya está siendo un éxito en los cines de todo el mundo, en parte gracias a la actuación de Tenoch Huerta como Namor, quien se dijo agradecido con la UNAM.

En entrevista, Tenoch Huerta recordó sus tiempos en la UNAM y aseguró que de no ser por la máxima casa de estudios, no hubiese llegado al éxito que está teniendo actualmente.

“Si no hubiera estado en la UNAM, si no hubiera tenido los profesores que tuve, los compañeros y el momento histórico en el que entré, no sería yo, no estaría aquí contigo”, dijo el actor mexicano Tenoch Huerta.

Al respecto, Tenoch Huerta destacó que de la UNAM aprendió el método de crear, a tener un ojo crítico , a tener conciencia de quién es y dónde está parado en la sociedad.

“Desde la conciencia de clase, hasta la de la condición humana”, apuntó.

Cabe recordar que el actor mexicano cursó la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

En este sentido, señaló que en su etapa universitaria, obtuvo diversos conocimientos que le sirvieron para llegar hasta donde está, tales como:

el análisis del discurso, de la imagen

realizar guiones

“Este espíritu rebelde de la UNAM siempre se me quedó”, asegura Tenoch Huerta

Tenoch Huerta aseguró que su estancia en la FES Aragón, de la UNAM, despertó su espíritu rebelde y desde entonces nunca lo perdió.

Y es que ingresó a la UNAM en 1999, en plena huelga universitaria , que si bien dijo nunca haber formado parte del Consejo General de Huelga (CGH), sí apoyaba las causas como pudiera en ese momento.

“Creo que este espíritu rebelde de la Universidad siempre se me quedó”, señaló.

Por ello, destacó que la UNAM es una universidad que celebra la disidencia y que la promueve, por lo que siempre va a crecer: “Porque el conocimiento sin disidencia no se mueve, no prospera, no florece, y la UNAM lo tiene”.

De esta manera, tras el éxito que está teniendo en su carrera en la actuación, envió un mensaje de aliento a todos los jóvenes estudiantes de la UNAM, quienes tienen sueños por cumplir.

“Que le chinguen, que le chinguen y que le chinguen el triple y el cuádruple; les va a costar mucho más, sobre todo a las morras. Les va a costar siempre más, ellas van a tener un pie amarrado por un sistema, mientras más le chinguen y cuando ya no sepan por qué, le vuelvan a chingar”, expresó.