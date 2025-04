Taylor Swift -de 35 años de edad- demandará a Kanye West por insultarla y difamarla en redes sociales.

De acuerdo con fuentes cercanas a Taylor Swift, en esta ocasión Kanye West -de 47 años de edad- la “dejó sin otra opción”.

Incluso, un informante aseguró que el novio de Taylor Swift, Travis Kelce, quiere defender a su pareja “de hombre a hombre”.

Taylor Swift en los Premios Grammy 2025. (MATT WINKELMEYER / Getty Images via AFP)

¿Por qué Taylor Swift demandará a Kanye West?

De acuerdo con Daily Mail, Taylor Swift demandará a Kanye West por insultarla y difamarla en redes sociales.

Pues el pasado miércoles 9 de abril, Kanye West publicó en X mensajes sexuales explícitos en contra de Taylor Swift.

El rapero se burló de la cantante acusándola de mantener relaciones sexuales al mismo tiempo con Justin Bieber y Harry Styles.

Y, como si no hubiera sido suficiente, un día después Kanye West lamentó no haberse acostado con Taylor Swift “aún”.

Aunque estas polémicas declaraciones fueron eliminadas de la plataforma, Taylor Swift las usará en su demanda contra Kanye West.

La supuesta demanda de Taylor Swift solo será una advertencia, la cual exigirá a Kanye West el cese su actividad en redes sociales contra la cantante.

Kanye West (Agencia México)

El origen de la pelea entre Taylor Swift y Kanye West

La demanda de Taylor Swift contra Kanye West por insultarla y difamarla en redes sociales, llega tras más de 10 años de polémica entre los artistas.

Y es que el origen de la pelea entre Taylor Swift y Kanye West se remonta a los MTV Video Music Awards 2009, donde el rapero le quitó el micrófono a la ganadora del premio a Mejor Video.

Sin embargo, el momento crítico de la pelea llegó en 2016, cuando Kanye West le dedicó su canción ‘Famous’ en la que la llamaba “zorra”.

Por su parte, Taylor Swift le habría respondido al rapero y su entonces esposa, Kim Kardashian, con su sencillo ‘Look What You Made Me Do’ del álbum Reputation del 2017.

Finalmente, Kanye West volvió a mencionar a Taylor Swift en la canción de su nuevo álbum ‘Carnival’ de 2025, diciendo: “No creo que seas tan relevante como crees”.