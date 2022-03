Tania Rincón habla de pleito con Andrea Escalona: “Claro que me afecta” (VIDEO)

La conductora de ‘Hoy’ Tania Rincón, habló del supuesto pleito con la también presentadora Andrea Escalona: “Claro que me afecta”, señaló al respecto.

Fue en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde Tania Rincón habló sobre los recientes rumores con Andrea Escalona.

Esto porque la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez, la empujó en una de las dinámicas del programa matutino de Televisa.

Tania Rincón confesó que es un tema que sí le causa cierto conflicto, pese a su esfuerzo por verle el lado positivo a lo ocurrido.

“Por más que yo te pueda decir que tengo la piel muy curtida y que no me afecta; claro que me afecta”, señaló la comunicadora.

Tania Rincón (Tomada de video)

Explicó que le perjudica lo que el público y sus allegados, llegan a decir en torno al tema.

“Esto ya trasciende a que mi familia, mis amigos más cercanos lo leen y me dicen ‘oye, ¿qué pasó? Y qué, le echamos montón’”, compartió Tania Roncón entre risas.

Sin embargo, explicó que, no se trata de una rivalidad como han afirmado los medios de comunicación, por el contrario, tienen una buena relación.

“Me llevo muy bien con ella, creo que nos parecemos en el sentido en que la dos somos muy competitivas”, expuso Tania Rincón.

“Y aunque sea un juego, a veces no nos lo tomamos como un juego y es como ‘queremos el punto a como de lugar”, continuó la conductora.

Explicó que “ese día pues sí, ella estaba muy apenada porque además todo mundo le decía ‘la aventaste’ y ella decía, ‘pues no me pude frenar y me la llevé de corbata’”.

Tania Rincón confesó que sí se lastimó con la caída, sin embargo, intenta reírse de lo ocurrido.

“Sí me puse un buen madrazo, pero lo tomo así con mucho humor; obviamente no me encanta estarme cayendo al aire, pero trato de tomarlo con mucho más humor”, dijo.

¿Por qué se rumora que existe un conflicto entre Tania Rincón y Andrea Escalona?

Tania Rincón y Andrea Escalona tuvieron un accidente durante el programa ‘Hoy’, que es transmitido en vivo, a través de ‘Las Estrellas’.

En una dinámica, debían correr a toda velocidad para lograr llegar primero a un punto y así ganar, sin embargo, chocaron y Tania Rincón terminó en el suelo.