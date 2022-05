Tania Rincón preocupó a sus seguidores al informar que se sometió a una cirugía de emergencia.

Vía Instagram, Tania Rincón compartió que un “diagnóstico oportuno” la llevó al hospital hace un par de semanas.

Luego de pensar su decisión, Tania Rincón aceptó el procedimiento para quitarse la matriz.

Tania Rincón, una de las conductoras más queridas de la televisión, informó en redes sociales que estuvo en el hospital este fin de semana.

¿La razón? La famosa se sometió a una cirugía de emergencia para quitarse la matriz.

A través de Instagram, Tania Rincón reveló que el pasado viernes ingresó al quirófano para que le realizaran una histerectomía.

Es decir, una cirugía para quitar el útero o matriz .

“Les voy a contar que el viernes me operaron me hicieron una histerectomía (es decir me quitaron la matriz). Venía ya con temas y un mioma así que pues fue lo mejor.”

Tania Rincón