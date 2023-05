Tammy Parra se deja ver grabando una canción y es mejor que Omar Núñez se prepare porque será un éxito.

La influencer Tammy Parra, de 21 años de edad, quiere darse a conocer en otra faceta en su carrera como creadora de contenido y tener su emprendimiento.

Así es, Tammy Parra quiere seguir los pasos de Shakira y facturar en el mundo de la música.

En los últimos meses, los nombres de Tammy Parra y Omar Núñez se han visto en todas las redes sociales por la infidelidad de parte de él.

Misma que causó que la influencer terminará su relación un día después de proponerle matrimonio.

Su vida amorosa fue pública durante todo este tiempo y es por eso que los influencers han caído en el ojo del huracán de sus seguidores.

Y a pesar que los dos influencers Tammy Parra y Omar Núñez han seguido con su vida, dedicándose a viajar y convivir con sus amigos, hay heridas que no se borrarán por completo.

Es por eso mismo, que Tammy Parra quiere seguir los pasos de Shakira y dedicarle una tiradera a su ex, Omar Núñez.

A través de su cuenta de Instagram, Tammy Parra muestra un adelanto de lo que podría ser su nuevo proyecto personal, donde incluye la música.

Tammy Parra muestra que está en el estudio de grabación y muchos fans sospechan que estaría grabando una canción para su ex.

Cabe destacar que hace unos días, ella misma twitteó que sí habría la posibilidad de que BZRP hiciera un remix con ella, justo como lo hizo con Shakira para desempolvar la verdad de Piqué.

Hasta el momento no se ha confirmado nad,a pero es un hecho que Tammy Parra se siente emocionada por su nueva faceta artística.

Y con una cara sonriente nos da una señal de que será una gran sorpresa para sus fans.

Tammy Parra reveló el motivo por el cual estaba en el estudio de grabación y dijo que le emociona vivir su nueva etapa.

Tammy Parra ya nos dio pistas de su nuevo proyecto y confirma que está por empezar sus clases de canto.

Al respecto, comentó que siempre le ha gustado pero que por inseguridad de ella misma no lo lograba.

“No les había platicado pero, estoy emocionada porque voy a comenzar mis clases de canto. (Siempre me ha gustado pero no me había animado porque me autosaboteaba)”

Tammy Parra