Pedro Fernández, de 54 años de edad, no quiso repetir los errores de su papá José Luis Cuevas; así es la relación con sus 3 hijas.

A principios de abril de 2024, Pedro Fernández dio una larga entrevista a Pati Chapoy en la que habló sobre la distante relación que ha tenido con sus padres desde que era un niño.

Con gesto de decepción, Pedro Fernández contó que desde los 9 años de edad sus padres lo dejaron en manos de terceros para que su carrera despuntara.

Esto lo llenó de un inmenso sentimiento de abandono, por lo que hoy en día Pedro Fernández no tiene una buena relación con ellos.

En contraste, durante la entrevista con Pati Chapoy, Pedro Fernández dejó ver que la relación con sus hijas es muy cercana y protectora.

Tanto, que sus tres hijas trabajan a su lado para impulsar su carrera musical.

Pedro Fernández y José Luis Cuevas (Especial )

Pedro Fernández tiene una relación tan cercana con sus hijas, que hasta trabajan con él

Pedro Fernández y su esposa Rebeca Garza -de 54 años de edad- con quien tiene más de 30 años casado, tuvieron tres hijas:

Osmara, de 35 años de edad

Karina, de 32 años de edad

Gema Guadalupe, de 29 años de edad

En redes sociales, las tres jóvenes han demostrado tener una relación muy cercana entre ellas y con sus padres.

Tal es así que, según reveló Pedro Fernández, que las tres trabajan con él, encargándose de distintos aspectos de su carrera; incluso, sigue compartiendo casa con al menos una de ellas.

Aunque recientemente cada una ha comenzado a darle tiempo también a sus proyectos personales y a su propia familia, pues Osmara y Karina ya son mamás.

Pedro Fernández (Agencia México)

Pedro Fernández habla de las razones que lo hicieron intervenir en el matrimonio de su hija mayor

Pedro Fernández habló con Pati Chapoy sobre el corto matrimonio de su hija Osmara.

Versiones han señalado a Pedro Fernández como el responsable de la ruptura y de que el exmarido de su hija no pueda ver al bebé que tuvieron.

Pedro Fernández reveló que el matrimonio se terminó debido al maltrato que su hija recibía, lo que lo obligó a intervenir para protegerla.

¿Por qué su ex yerno no convive con su hijo? Pedro Fernández dijo que es la expareja de su hija quien no ha querido estar presente en la vida de su nieto.

A pesar de ello, Pedro Fernández afirmó que su nieto, de 8 años de edad, es un niño muy feliz con el que ha podido vivir la experiencia de criar a un hombre.

Y al que ahora consiente como no lo pudo hacer con sus hijas, pues al ser el abuelo y no el padre, la relación con el menor es menos complicada.