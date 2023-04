Tammy Parra no se lo dijo de frente a Omar Núñez, el joven empresario supo que su relación había terminado cuando vio en TikTok de ella anunciándolo al mundo.

A través de una reciente participación que Omar Núñez -de 27 años de edad- tuvo en un podcast, contó que él trataba de darle su tiempo a Tammy Parra para poder hablar con ella cuando supo que su relación ya estaba terminada.

Por otra parte, Tammy Parra -de 21 años de edad- contó que si decidió hacer público con aquel TikTok fue para no arrepentirse de la decisión y no perdonar la infidelidad.

Por primera vez, Omar Núñez, el exnovio de Tammy Parra, contó su versión -a ‘En Buen Pedo’- de lo sucedido con el escándalo de la infidelidad que salió a la luz tras su pedida de matrimonio.

Primero, Omar Núñez aclaró que la pedida de mano la subieron a redes sociales “cuatro días después” de que sucediera.

Explicó que pese a que él quería ir detrás de Tammy Parra, quien cuando lo enfrentó le dijo “ahorita no puedo hablar”, siguió los consejos de los que estaban alrededor de ella y darle su tiempo.

Sin embargo, Omar Núñez contó que contactó a una amiga de la influencer para pedirle “apóyala, la está pasando mal”, cuando ella le contó del TikTok que ya había subido.

“Le hablé a una amiga de Tammy para decirle -apóyala, está muy mal, y en eso me dice -güey ¿ya viste TikTok? Me metí a verlo y dije -puta ya terminamos”.

El TikTok al que hace referencia, es aquel donde Tammy Parra anuncia su separación de Omar Núñez. De modo que ahí se enteró que ya andaba soltero tras ser infiel a la influencer.

“Cuando yo le reconozco la situación me dijo -luego hablamos, ahorita no puedo-, acto seguido me entero por el TikTok que ya no andamos”.

Omar Núñez, influencer.