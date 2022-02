Sylvia Pasquel dice que Xavier Marc ya no tenía una buena calidad de vida y lamentó que no se encontraba al tanto de la situación por la que se enfrentaba el actor.

Luego de que se reveló que Xavier Marc en un estado de dolor terrible, Sylvia Pasquel confirmó que el famoso habría perdido de manera considerable su movilidad y que tenía que seguir en tratamiento médico.

En entrevista para el programa Hoy Sylvia Pasquel también habló sobre el regreso de su mamá Silvia Pinal al teatro y aseguró que no será la típica abuelita ya que ella es una reina.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer que el actor Xavier Marc habría decidido terminar con su vida al aventarse del sexto piso del edificio donde vivía.

Al igual que Yucita Furlong, Sylvia Pasquel confirmó que Xavier Marc se encontraba enfrentando una enfermedad que habría perjudicado su calidad de vida.

Durante su conversación con el programa Hoy, Sylvia Pasquel lamentó la muerte Xavier Marc y destacó que no se encontraba al tanto de la situación difícil por la que estaba atravesando.

Sylvia Pasquel trabajó con Xavier Marc en la telenovela ‘Amarte es mi pecado’, por lo que señaló que fue muy triste enterarse por la situación que estaba viviendo el actor.

En el video Sylvia Pasquel destacó que si hubiera conocido la situación de Xavier Marc hubiera hecho algo para ayudarlo.

Sylvia Pasquel puntualizó que ella no sabía que se estaba enfrentando a un serio problema de salud desde hace varios años.

“Yo no sabía nada, yo me enteré ahora que muere. Pero los amigos más cercanos si sabían que ya tenía una enfermedad, parece que tenía anemia y que no sabían que la ocasionaba y no la podían controlar, ya tenía mucho tiempo con eso, le daban muchas transfusiones de sangre”

Sylvia Pasquel