La actriz mexicana Sylvia Pasquel, rechazó la idea de tener una bioserie: “Quiero seguir teniendo amigos”, explicó la hija de Silvia Pinal.

Recordemos que recientemente Sylvia Pasquel aseguró que no ha sido tomada en cuenta para la docuserie que Luis Enrique y Alejandra Guzmán, están gestionando, sobre la vida de Silvia Pinal.

Ante ello, el medio hermano de Sylvia Pasquel, expuso recientemente, que eso no es verdad.

“No, ayer yo hablé con Sylvia, estamos en súper buen plan”, expresó, aparentemente molesto.

Sin embargo, esta vez Sylvia Pasquel fue cuestionada, pero sobre una posible serie biográfica sobre su propia vida.

Sylvia Pasquel habla sobre la posibilidad de una serie sobre su vida

Sylvia Pasquel habló sobre una posible bioserie, en una reciente entrevista.

Fue en una charla para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde Sylvia Pasquel habló al respecto.

Sin embargo, confesó que no es de su interés, pues, muchas veces ese tipo de proyectos generan demandas o conflictos.

“No, no me interesa, la verdad; quiero seguir teniendo muchos amigos”, declaró Sylvia Pasquel entre risas.

Posteriormente, habló sobre el rumor que comenzó a circular hace un par de días, sobre, supuestamente, estar peleando por el teatro de Silvia Pinal con su hermano Luis Enrique.

Silvia Pinal, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán (@sylviapasqueloficial / Instagram)

Recordemos que en su columna, el periodista Alex Kaffie, aseguró que Sylvia Pasquel se estaba disputando el teatro de la primera actriz con su medio hermano.

Sobre ello, Sylvia Pasquel dijo no estar al tanto de los rumores: “Estoy aquí de vacaciones y no tengo la oportunidad de ver noticias”, señaló.

Sobre la posibilidad de querer administrar el teatro de Silvia Pinal, dijo: “Pues es que eso es de mi familia; no veo qué le tenga que manejar”.

Posteriormente, fue cuestionada sobre las especulaciones de que Silvia Pinal, supuestamente ya dio herencia a sus hijos, en vida.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal (@sylviapasqueloficial / Instagram)

“Te digo que estoy de viaje; a lo mejor ahorita me regreso y ya soy rica y no me he enterado”, bromeó Sylvia Pasquel.

Finalmente, Sylvia Pasquel compartió su alegría por haber recibido un premio de trayectoria.

“Es un reconocimiento a mis 54 años de trayectoria que se dicen fácil, pero son 54 años de estar picando piedra”, dijo para concluir.