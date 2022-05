Gustavo Adolfo Infante no paraba de criticar que Silvia Pinal tuviera apariciones públicas tras el estreno de la obra de teatro en la que actúa.

Sin embargo, Sylvia Pasquel le hizo frente a Gustavo Adolfo Infante diciéndole, “Y si no te gusta, ni modo”. Sumado a ello, despotricó contra Alex Kaffie y Joanna Vega-Biestro.

Y sin quedarse callado reconociendo que Sylvia Pasquel no invitó a vivir una semana junto a Silvia Pinal, el periodista le dijo “no puedo, lo siento” y siguió con sus críticas.

Gustavo Adolfo Infante dijo saber que las decisiones las toman en familia, pero sostuvo “se trata de una diva del cine”.

‘El Mich Tv’ compartió un audio de Sylvia Pasquel en donde expresa su sentir a los medios de comunicación, sobre la forma en que Silvia Pinal está siendo expuesta.

Sin embargo, gran parte de este, además de quejarse sobre Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega- Biestro y Alex Kaffie, habló sobre la situación que vive su mamá.

Tal como Luis Enrique Guzmán había dicho, sin ahondar en el tema, Silvia Pinal se alegra cada que sabe va a ir al teatro.

Pues Sylvia Pasquel compartió que su mamá entra en depresión cuando está en su casa, estando con sus hijos o sola, pues es ella quien desea seguir trabajando.

“No están aquí cuando ella está deprimida, cuando dice que no sirve para nada, que nadie la quiere y nadie la busca”.

Asimismo, Sylvia Pasquel dijo a los conductores mencionados, que cuando ellos tomen decisiones de su familia “no les va a gustar que otros vengan a decirles qué hacer”.

Luego del audio que Sylvia Pasquel compartió con reporteros arremetiendo contra Gustavo Adolfo Infante y explicando la depresión que sufre Silvia Pinal, él contó el detrás.

Gustavo Adolfo Infante dijo a ‘Sale el Sol’ que cuando vio que Sylvia Pasquel estaba enojada con Imagen TV, le mandó un WhatsApp para aclarar todo.

Ahí fue cuando el periodista dijo que la actriz lo invitó a vivir en casa de Silvia Pinal su día a día durante una semana, sin embargo, dijo “lo agradezco pero no puedo”.

“Me invita una semana que esté yo con doña Silvia Pinal, a que esté en el día a día, me hubiera encantado, no lo puedo hacer y no sería correcto”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.